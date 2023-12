Después del acuerdo, renunció el abogado de Viviana Aguirre en la causa de abuso sexual contra Fabián Gianola

Fabián Gianola

Este miércoles, la Justicia dictaminó una probation para el actor Fabián Gianola en el marco de una causa por abuso sexual que le inició Viviana Aguirre. En el fallo, el Tribunal Oral Número Tres decidió suspender el juicio a prueba e imponerle al actor realizar tareas comunitarias y llevar a cabo cursos sobre violencia machista.

A raíz de esta noticia, Teleshow se comunicó con el actor quien de manera exclusiva habló del fallo y reveló que está conforme con la decisión de la Justicia. “Me ofrecieron la probation y hace cinco años que estoy con este tema, así que sí, acepté. Además la otra parte aceptó también. Es decir, los dos firmamos un acuerdo de partes”, aseguró el actor.

“Yo no reconozco ningún tipo de delito con esto, con el acuerdo no se reconoce delito ni culpabilidad. Y después, las herramientas de la Justicia dicen que hay que hacer trabajos comunitarios, pero yo no acepté ningún tipo de delito, al contrario. Es eso, un acuerdo de partes donde la denunciante está muy interesada como yo en no ir a juicio”, señaló.

Apenas se enteró de este acuerdo, el doctor Gustavo D’Elia, representante de la denunciante, presentó su renuncia. En diálogo con Teleshow, el letrado afirmó: “No sabía nada, nunca me informaron de nada, ni de la Fiscalía, ni del tribunal, ni Viviana Aguirre, ni el doctor Tenca que lo conozco desde hace años. Hoy hubo una audiencia en la Fiscalía y estaba el fiscal Andrés Madrea, el secretario, Viviana Aguirre, Fabián Gianola, y Adrián Tenca”.

Además el doctor recordó que 2019 aceptó el cargo de patrocinante cuando Aguirre lo fue a ver llorando y le relató “que había sido víctima de abuso sexual por parte de Gianola”. Sin embargo, después de cinco años de llevar la causa en la Justicia, D’Elia decidió dar un paso al costado. “Hoy me entero de que hay un arreglo, un acuerdo, que por un monto de dinero ella le otorga la probation a él. Nunca lo vi en mi historia como abogado, de más de 20 años”, explicó.

También, el letrado manifestó que “el fallo Góngora de la Corte permite que las víctimas dentro del contexto de violencia de género acepten” llegar a un acuerdo que, desde su punto de vista como profesional, “fue dudoso”. Luego, aseguró: “Me entero hoy a la tarde que mañana hay una audiencia, yo no voy a participar porque acabo de renunciar. Para mí (el acuerdo) es de dudosa constitucionalidad y legitimidad”, cerró D’Elia.

Fabián Gianola tendrá que hacer acciones comunitarias en una causa por abuso sexual

Según pudo saber Teleshow, en la audiencia las partes llegaron a un acuerdo y la denunciante se mostró conforme con la resolución. En el mismo quedó establecido que Gianola deberá realizar actividades para la comunidad como modo de resarcimiento. “Esto es para obtener herramientas para eventualmente evitar circunstancias similares en el futuro, más a nivel personal, como mujer y madre, también creo que es una manera de cerrar este episodio en su vida, transformando el dolor en un bien y una enseñanza, por ello pide la aplicación de determinadas reglas de conducta”, se deja aclarado en el documento.

Entre los lineamientos que se acordaron se establecen: “La realización de un curso sobre problemática de género de aquellos dictados por una institución pública, sea del Gobierno Nacional o de la Ciudad; ofrece asimismo en este acto el Sr. Gianola la suma de $100.000 a fin de cumplir con la exigencia legal de reparación del daño en la medida de lo posible, ante lo cual la Sra. Aguirre manifiesta que lo acepta y quiere que sea donado a una institución de bien público sobre la que aportará los datos”.

Por último, se deja explicitado que “la probation no resuelve definitivamente la situación del procesado porque deja abierta la posibilidad que ante cualquier incumplimiento se avance hacia la celebración del juicio”.