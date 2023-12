Lluvia de papelitos y banner con la Scaloneta: los famosos disfrutaron de la avant premiere de Elijo Creer

Claudia Villafañe y Benjamín Agüero con sus amigos, en la presentación de Elijo Creer (RS Fotos)

Con gran convocatoria, se realizó la presentación de Elijo Creer, la película oficial de la Selección Argentina que muestra la intimidad de los jugadores durante el último título del Mundial de Fútbol, narrada con dramatismo y emoción por Ricardo Darín. A partir de este jueves 7 de diciembre ya está disponible en más de 250 cines del país. Próximamente se emitirá en HBO Max.

Estuvieron presentes figuras del espectáculo y el fútbol como Claudia Villafañe, Benjamín Agüero, Grego Rossello, Naty Jota, Diego Iglesias, Clemente Cancela, Laura Azcurra, Catalina Bonadeo, Eial Moldavsky, Nancy Pazos, Gisela Busaniche, Ximena Capristo y Gustavo Conti. Algunos famosos fueron acompañados con sus hijos y amigos, para disfrutar en un clima bien tribunero, entre papelitos y maquetas de los jugadores en tamaño real.

Naty Jota (Gentileza: Prensa Elijo Creer)

También participaron Julián Lucero, Paola Juárez, Ariel Rodríguez, Nacho Castañares, Priscila Cripo, Luciana Rubinska, Felipe Colombo, Lola Del Carril, Luz Gaggi, Hecatombe, La Coneja China, Gero Leiker, Imanol Rodríguez, Fran Tita, Daniel Pacheco, Érica Fontana, y Jazmín Rodríguez Duca, entre otros.

Los productores Gonzalo Arias y Mariano Suez presentaron la película en las salas del complejo Atlas Caballito y recibieron un emotivo mensaje del actor Ricardo Darín que no pudo asistir. Al finalizar, fue aplaudida calurosamente por los presentes en un clima de alegría, disfrute y emoción.

En diálogo con Teleshow, el actor recordó cómo lo sorprendió la propuesta de los productores: “Al principio lo pensé un poco, era difícil decir que no, expuse lo que yo creía que iban a ser unos inconvenientes, les conté que me iba de gira pero ellos son geniales: me dijeron que querían que fuera yo, que iban a buscar la manera, que irían a dónde esté y nos pusimos a trabajar”.

Leo Messi, el Dibu Martínez, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez son algunos de los protagonistas de Elijo Creer, que cuenta con testimonios en primera persona e imágenes inéditas de la intimidad, la gesta mundialista.

La película oficial de la AFA promete capturar la pasión y el orgullo que Argentina siente por su selección de fútbol y ofrece a los espectadores una experiencia única e inolvidable para compartir en los cines del país en el mes del aniversario.

En diálogo con Infobae, el productor Gonzalo Arias, reveló cómo fue que nació la idea de contar la intimidad de la Selección en el país del Golfo. “Como hinchas, estábamos muy conmovidos porque se formó un grupo que tiene unos valores que nos representa. Este proyecto nació con el título de la Copa América en Brasil y continuó hasta la llegada a Qatar. Algunos me decían que estaba loco, porque tenía que renovar los votos de exclusividad antes de saber los resultados y Argentina no ganaba el Mundial desde 1986. Fue un sorteo de lotería, que estaba dispuesto a apostar por este plantel. Y tuvimos la fantástica suerte que nos regalaron esta enorme satisfacción que tanto necesitábamos”, describió.

“Recibí muchos llamados después de ese partido. Lo sufrí como hincha, como productor y como padre, porque mi hijas también son fanáticas de la Selección y de inmediato asimilé tres cosas: la frase Elijo Creer, las palabras de Leo (Messi) cuando dijo no los vamos a dejar tirados y las declaraciones del técnico de ellos en conferencia de prensa que aseguraron que Argentina iba a pasar de ronda e iba a pelear el campeonato. Cuando el Rey de Arabia Saudita regaló autos y decretó feriados entendí que era una película que se contaba sola, porque el drama había nacido desde el principio”, cerró Arias.

