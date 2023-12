La profunda angustia de Emilia en medio del exitoso suceso en el que agotó 10 funciones en 10 horas

La angustia de Emilia Mernes en medio del exitoso suceso en el que agotó 10 funciones en 10 horas

Luego de agotar diez estadios en tan solo diez horas, el equivalente a 100.000 entradas, Emilia vive su momento de mayor éxito. Alegría, adrenalina y emoción, puertas afuera la cantante parecía estar viviendo un día increíble. Sin embargo, la felicidad de la cantante no era completa, sólo su familia sabía el dolor que ella atravesaba.

Todo comenzó cuando la intérprete de ‘No_Se_Ve.mp3′ fue invitada al programa de radio que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play. Ahí, a raíz del récord que acababa de romper, el conductor le preguntó: “¿Al final, el éxito qué es? Cuando uno empieza se imagina que es llenar 10 Movistar”.

La respuesta de Emilia Mernes descolocó a todo el equipo cuando esta reveló el duro momento que vivía. “Bueno, pero mirá lo que te voy a decir, y voy a llorar. Ayer tuve un día increíble, o sea fue un día histórico lo que pasó. Y mi felicidad no estaba completa porque mi perrita se enfermó y la tuve que internar, y yo no estaba completa por más que todo el mundo…”, empezó diciendo la joven hasta que su voz se quebró.

Emilia Mernes se emocionó al hablar de la internación de su mascota

Segundos después, un poco más calmada, la artista oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, continuó: “La pasé re mal y viste no es todo lo laboral y que te vaya increíble, que yo lo valoro muchísimo y agradezco toda mi vida porque trabajé mucho por esto, me rompí demasiado el lomo. Pero no me sentía completa porque había una parte de mi que me faltaba, que era mi compañera”.

Con sus ojos llorosos, Emilia dio más detalles sobre la salud de su mascota y la mezcla de emociones que vivió ayer: “Hoy ya está mejor, para que no se preocupen, se intoxicó mal, pero mal. Esta mejor, hoy le dan el alta, pero anoche no me podía dormir, primero que tenía la adrenalina de estar vendiendo esos shows increíbles pero a su vez no tenía a mi compañera en casa, entonces era como un vacío pero alegría, una mezcla de sentimientos. Vuelve hoy a la tarde (a casa)”.

A lo largo de su carrera, Emilia siempre mostró su amor por los animales y el respeto por cada uno de ellos. Actualmente tiene dos perros, Pupi y Roma, y siempre cuida de ambos. En varias oportunidades, la autora de ‘Cuatro Veinte’ colaboró con refugios de animales de su ciudad, llevando alimentos y demás necesidades para las mascotas.

Emilia acostumbra a compartir tiempo con sus mascotas (Foto: Instagram)

A fin de año, la cantante acostumbra a hacer un pedido para que la gente no festeje con fuegos artificiales ni otros artefactos de estruendo. Sin embargo, este no siempre es escuchado. Tal es así que en una de las últimas fiestas se mostró muy enojada ya que sus perritos sufrieron mucho miedo por los fuertes ruidos que generaron las explosiones de los cohetes. “En Nogoyá no entendieron eso los imbeciles. Si Pupi se muere de un infarto, voy a buscar a uno por uno”, escribió en esa oportunidad en Twitter (Ahora conocida como X).

En 2022 hizo público su apoyo a las campañas realizadas en las redes sociales para que no se tiren fuegos artificiales en las fiestas, debido a los efectos perjudiciales para la mayoría de los animales y las personas con condición del espectro autista.

“Mi mensaje de todos los años es que por favor seamos conscientes del daño que ocasionan los fuegos artificiales, no solo a los animales sino también a los niños con trastorno del espectro autista. Por favor se los pido desde lo más profundo de mi corazón, seamos empáticos”, cerró Emilia extendiendo su pedido no solo a su ciudad en Entre Ríos, sino también a todo el país.