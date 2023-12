Gustavo Sofovich contó por qué no seguirá Marcela Tinayre al frente de Polémica en el Bar: “Quiero que vuelva el espíritu de mi padre”

"Polémica en el Bar"

En los últimos días, la grieta entre Marcela Tinayre y Gustavo Sofovich se profundizó aún más. Si bien todo indica que no hay retorno tampoco se descarta la posibilidad de que puedan volver a conversar para limar asperezas. Dicen que la relación entre ellos se fue desgastando y que ya no podían convivir ni siquiera en las grabaciones de los programas. Además, que para todo el equipo fue una sorpresa que Marcela no lo haya participado de su cumpleaños. La hija de Mirtha Legrand aclaró en reiteradas oportunidades que solo invitó a compañeros y a ninguno que tuviera un puesto jerárquico.

Marcela Tinayre le responde a Sofovich: "Es un señor grande para ofenderse"

Gustavo Sofovich habló con Teleshow y dio su versión de los hechos. “Fue una excelente idea que el programa haya sido conducido por una mujer como Marcela Tinayre, porque cumplía 60 años el programa y se merecía un cambio. Pero para el próximo año quiero volver al espíritu de “Polémica en el bar”, al del creador, es decir, mi padre. Tengo claro que muchas veces se lo ha tildado de machista al programa pero se fue transformando y hoy puede tener varias miradas y voces tanto femeninas como masculinas”. Sofovich continuó de manera tajante: “Ya no me hacía más feliz trabajar con Marcela y no me arrepiento de que ella haya estado al frente del programa en un aniversario tan importante. Pero hoy quiero volver al programa con la esencia que creó mi papá”.

¿Quién será el nuevo conductor del histórico ciclo? Gustavo afirmó que aun no lo tiene definido pero se arriesga a pronunciar algunos nombres: “Son varios... me gustaría como conductores a Jey Mammón, esa es una posibilidad. También me gustaría que vuelva Mariano Iúdica, pero aun no tenemos definido quién será el que ocupe la silla principal”.

Con respecto al resto del panel, el productor agregó algunos detalles. “El panel va a cambiar seguramente. No me gustaría perder a Claudio Rico, a Álvaro Navia para que vuelva. Sueño con tener a Coco Silly en la mesa otra vez. Me gustaría volver a las bases”, afirmó convencido.

Foto: Cristian Gastón Taylor

Luego, el productor se refirió a algunas declaraciones de la mamá de Juana y Nacho Viale. “Ella dijo en una entrevista que yo lucho con mis fantasmas (por mis adicciones) en realidad todos los humanos luchamos con nuestros problemas, fantasmaso como lo quieras llamar y cada uno los va resolviendo de a poco y como puede. Ella también lucha con los suyos porque siempre la van a llamar ‘la hija de Mirtha Legrand’”, sostuvo.

Marcela Tinayre fue consultada por Teleshow al respecto. Sin embargo, ella prefirió bajar los decibles y cerrar la polémica: " Mañana me voy unos días de viaje y además ya dije todo lo que tenía que decir, a mi criterio no da para más, no quiero hacer más declaraciones al respecto”. Y agregó: “Vuelvo en unos días para grabar los últimos programas del ciclo 2023”.

A pesar de la distancia y de las diferencias, allegados a ambos protagonistas de la historia aseguran que esta situación es solo una tormenta en la relación entre ellos, y que los dos al conocerse desde hace muchos años en el medio y en la vida artística, seguramente van a tener otra oportunidad de reencontrarse en otro momento y volver a dialogar.

Cabe recordar que este año cuando comenzó el programa, Sofovich se había mostrado muy entusiasmado con volver a presentar en la televisión este proyecto. “Es un sueño hecho realidad. Cuando cumplimos los 55 años en la televisión, empecé a soñar lo que serían 60. Pero más allá del sueño, es la historia de mi familia que empieza en una pantalla en blanco y negro. Esta es la historia de Gerardo y Hugo, y mi historia que laburé de esto toda la vida. Es muy fuerte y muy difícil de que alguien pueda entender este éxito. Cuando yo nací, esto ya existía”, contó un emocionado Gustavo al reconocer que cuando el programa salió al aire él todavía no había nacido. “Hoy tengo 56 años, pero el programa tiene cuatro años más que yo”, bromeó al definir al ciclo como “su hermano mayor”.

“Aprendí a gatear dentro de los estudios de Polémica… y nunca imaginé que en algún momento de mi vida iba a ser el productor general del programa. Por aquellos años, me dedicaba a vender publicidad y a hacer programas infantiles. Llevar este tipo de programas adelante jamás lo soñé”, había señalado en aquel momento.