Cómo es la nueva vida de Sofía Oleksak, la última esposa de Gerardo Sofovich

Sofia Oleksak y Gerardo Sofovich al momento de su casamiento

Sofía Oleksak, quien inicialmente ganó reconocimiento como una de las asistentes del ciclo La noche del domingo, pasó del plano profesional al personal al convertirse en la compañera sentimental de Gerardo Sofovich. En abril de 2009, ambos decidieron sellar su amor en el Registro Civil tras siete años juntos, para luego celebrar su casamiento con una gran fiesta a la que asistieron más de 400 invitados.

“Con Sofía sé que voy a estar toda la vida”, expresó en ese momento el destacado productor. Sin embargo, apenas unos meses después de esa mediática unión ambos se separaron. Así, el final del año 2009 los encontró distanciados aunque poco más de un año después ambos volvieron a sorprender a los medios al anunciar su reconciliación.

Sofía Oleksak transita sus días en los Estados Unidos en medio de un nuevo emprendimiento laboral (IG expert_locksmith)

Previo a ese reencuentro, personas cercanas al empresario revelarían que durante varias semanas y en repetidas ocasiones, ambos mantuvieron conversaciones en términos amistosos. Esto ocurría a pesar del divorcio altamente publicitado. Fuentes que se mantuvieron cercanas a Sofovich explicarían que su deseo era, sin lugar a dudas, reconquistar el afecto de Sofía. Según estas mismas fuentes, sus esfuerzos no fueron en vano, ya que finalmente logró su objetivo de reavivar la relación con su exesposa.

Sin embargo, en 2011 volverían a verse las diferencias entre ambos, y como detalló Sofovich en aquel momento: “Aposté otra vez al amor y no anduvo la cosa. Estamos separados hace un mes porque no funcionó. Considero que estaba terminado, convivimos durante un mes y yo le comuniqué que no daba para más”, para luego detallar que no quería hablar más del tema. “Ahora no hay relación, quedó en nada, pero no quiero contar más intimidades, estoy encarando nuevos proyectos de todo tipo y como soy un profesional nunca mezclo lo personal, por eso no se notó que estaba mal durante mi programa”, explicaría sobre el momento en que se encontraba al frente de La noche del domingo.

La empresaria se muestra en las redes al frente de su comercio además de dar indicios de su vida privada (IG expert_locksmith)

Pese a todo, volverían luego a estar juntos, para finalmente terminar su relación en 2013. “No pensé que iba a durar tan poco, pero el hombre tropieza dos veces con una misma piedra. Esta vez me convencí de que es un caso perdido. Eso me da una gran tranquilidad de espíritu, porque al menos lo intenté”, afirmó el empresario, apenas una semana después de haberse mostrado unidos en el estreno de la obra teatral Los Grimaldi.

En exclusiva para Teleshow, Nazarena Vélez, amiga de Sofovich, rememoró que “él estaba muy enamorado”, para luego ahondar: “Yo nunca me llevé muy bien con ella, sinceramente. Nunca tuve mucha piel con ella, ni ella conmigo. No tengo el mejor de los recuerdos de ella fundamentalmente porque lo hizo sufrir mucho a Gerardo”.

Desde 2020, luego de recibirse en técnica en cerrajería, puso su propio local: Expert LockSmith (IG expert_locksmith)

Según había detallado Ángel de Brito, el empresario antes de la ruptura definitiva habría hecho donaciones en vida a Oleksak que incluirían “dos dormis en Pilar de 200 mil dólares cada uno, una camioneta de 50 mil dólares y una casa en un country valuada en 450 mil dólares”. Sin embargo, también detalló el conductor de LAM que otros de los activos que quedaron en manos de ella fueron: “Una casa con ascensor valuada en 1.5 millones de dólares, un regalo de 1.375.000 dólares, un local de bowling en funcionamiento y un local de pelotero también en funcionamiento”.

Gerardo Sofovich, de 77 años, falleció el 8 de marzo de 2015. La Dirección Médica de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina informó en ese entonces que el deceso se produjo “a las 7 de la mañana” y que el conductor “se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos”. El motivo de su muerte fue “un shock hipovolémico por hemorragia digestiva grave”.

“Fue un gran amor y lo seguirá siendo. No hay un día que no piense en él”, aseguraría Oleksak tras la muerte de Sofovich (IG expert_locksmith)

“Jamás la voy a perdonar, es de lo único que no hablo”, fueron las palabras de Sofovich sobre Oleksak en una de sus últimas entrevistas. Sin embargo, al ser consultada por la prensa, ella destacaría tras la muerte del productor: “Fue un gran amor y lo seguirá siendo. No hay un día que no piense en él”.

En la actualidad, Sofía Oleksak vive en los Estados Unidos y desde 2020, luego de recibirse de técnica en cerrajería, puso su propio local: Expert LockSmith en Aventura, Florida. Allí está al frente del negocio y a diario comparte con los clientes cada una de las novedades, desde llaveros hasta nuevos accesorios, e incluso cerraduras con código numérico que evitan el uso de llaves.