Christian Sancho reveló que su hija no irá a su casamiento con Celeste Muriega

Christian Sancho y Valeria Britos tuvieron una hija: Camille (FB: valeriabritosok)

A pocos días de realizarse la esperada boda entre Celeste Muriega y Christian Sancho, la pareja corrió el velo del misterio y detalló las últimas novedades respecto del evento que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. En lo que concierne a a la lista de invitados, el novio aseguró que hay pocos definidos de su lado, en tanto que ella destacó que aporta una lista más numerosa.

Fue allí que en una charla con Socios del espectáculo (El Trece) se le consultó a él respecto de la relación que mantiene con sus hijos, fruto de su relación con la actriz Valeria Britos. Ante ello, destacó: “Mi hija está en España, ella está en proceso de exámenes. Estudia Ingeniería Química y esta es la época, diciembre, en que rinde todos los exámenes. Le está yendo muy bien y entendí que si ella tiene un objetivo no tenía que ser tan egoísta de pretender que venga a la boda”.

Christian Sancho y Celeste Muriega están próximos a casarse el 7 de diciembre

Y sobre ese punto, aseguró: “Le ofrecí mandarle el pasaje y todo, y entendí también que tiene una prioridad, un objetivo, y tiene un sueño que es recibirse en poco tiempo. Así que gracias a Dios le está yendo muy bien y entendí eso”.

Britos y Sancho comenzaron una relación sentimental en el año 1999, y al poco tiempo se fueron a vivir juntos, para poco más de dos años después tener su única hija juntos, Camille. Al poco tiempo la separación, y cada uno de ellos inició una nueva vida sentimental. Para el año 2018, se concretó la unión matrimonial entre Britos y el actor Lionel Campoy, tras lo cual decidieron establecer su residencia en Europa.

Valeria Britos junto con su hija Camille y Lionel Campoy (FB: valeriabritosok)

Juntos fundaron la productora denominada Vale hacer Lío con la que ahondaron en la temática infantil y eligieron España como su nuevo hogar. Camille, entonces, acompañó a su madre y a Campoy en esta nueva etapa de sus vidas, trasladándose con ellos al otro lado del Atlántico, donde ahora residen, trabajan y llevan adelante sus proyectos. Britos relató que, tras su enlace con Campoy, planearon un viaje a Italia, pero durante su estancia, la pandemia de COVID-19 los sorprendió, resultando en un confinamiento de seis meses. Esta circunstancia los llevó a tomar la decisión de permanecer y establecerse en España. La actriz, recordada por su participación en la serie La nena, transmitida en los años 90 por Canal 9, compartió estos detalles sobre su vida y carrera.

Con el correr de los años, Sancho dio detalles de su relación con Camille: “Nuestro vínculo se construyó con mucho esfuerzo, con lo que se podía de entrada porque uno era muy chico para ser padre y se encontraba con ese desafío, esa vorágine, ese vértigo. Era muy chico, muy joven, Valeria también, y nos encontramos con la posibilidad de ser padres de un día para el otro”, explicó el galán en una charla con Tomás Dente.

Camille Sancho, de bajo perfil, vive en España con su madre y el marido, Lionel Campoy (IG calu.sancho)

“Y como yo realmente tuve un padre que me enseñó lo que es el amor por un hijo, en ningún momento me imaginé otra cosa que no sea darle ese amor. Empezamos a criarla, después con el tiempo nos separamos. La separación fue difícil porque eran otros tiempos, otra vida, y a su vez existía el dolor de un padre que no puede estar con su hijo todo el tiempo. Es algo muy difícil de explicar con palabras, que se siente y queda marcado”, aseguró.

Sobre la distancia entre ambos, aclaró: “Respeto mucho eso porque cada uno tiene su tiempo en la vida y no todos procesamos las cosas de la misma manera. Respeto y solidaridad, son dos cosas necesarias en una relación. Hace mucho que no nos vemos, porque fue difícil todo ese proceso, fueron difíciles todos esos 20 años y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Tener distancia con un hijo, no poder encontrarte. Extraño sentarme a tomar un té con ella, charlar”.