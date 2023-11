El estilismo de Flor de la V que le valió una nominación a los Martín Fierro de la Moda: alta costura y urbano en una fusión perfecta

Los looks de Flor de la V que le valieron una nominación a los Martín Fierro de la Moda (Instagram)

Si hay alguien que marca tendencia desde su primera aparición pública gracias a su estilismo y buen gusto a la hora de armar los looks esa es Florencia de la V. Actriz y conductora, amante de la moda, jamás deja un detalle librado al azar cuando se trata de pensar un look y es ella misma en muchas ocasiones quien diseña y elabora su propia ropa. “Anoche me quedé cosiendo este vestidito”, ha dicho en varios arranques de Intrusos, el ciclo que lidera cada mediodía por América, donde da cátedra de estilo fusionando la alta costura y lo urbano con suma precisión.

Gracias a eso fue nominada para los Martín Fierro de la Moda, que se llevarán a cabo el sábado 2 de diciembre en la Usina del Arte, en la terna Mejor Estilo Femenino en Conducción. Categoría en la que competirá con otras expertas en el tema: Juana Viale (Almorzando con Juana), Karina Mazzocco (A la tarde), Verónica Lozano (Cortá por Lozano), Carolina Pampita Ardohain (El Hotel de los Famosos) y Pamela David (La ruleta de tus sueños).

Los looks de Flor de la V en Intrusos (Instagram)

Durante la fiesta se premiará diseñadores, fotógrafos, modelos, influencers y también tendrá en cuenta el estilo mostrado en las redes sociales. El premio más importante de la moda argentina tendrá la conducción de Valeria Mazza y Angel De Brito y contará con la participación de modelos icónicas de todos los tiempos y una apertura impactante. Entre los nominados se destaca Pampita, como la más nominada, con tres menciones a: Trayectoria como modelo, Mejor estilo en redes y Mejor estilo femenino en conducción.

La transmisión en vivo será a través de la pantalla de América TV, con gran alfombra roja y la participación de los más relevantes diseñadores locales e internacionales. De esta manera, el galardón insignia de APTRA premia por segunda vez a la moda en Argentina, luego de la entrega de 2019 y retomado el hilo tras la postergación por la pandemia.

En diálogo con Teleshow, Valeria Mazza, conductora de la ceremonia y presidente del jurado, contó cuál es el espíritu de los premios. “Estos Martín Fierro están vinculando mucho lo que es la moda con el mundo del espectáculo, con la cultura. No vamos a reconocer un solo aspecto, vamos a evaluar el diseño, el talento, la creatividad, el trabajo, la trayectoria”, explicó.

La reconocida top model insistió en la necesidad de que estos premios existan: “Vamos a reconocer a aquellas celebridades que promocionan la moda argentina, el trabajo que realizan día a día en redes y otras variantes de la industria. Detrás de esto hay un montón de gente que trabaja por lo que entonces poder reconocer eso me parece fundamental para que la industria de la moda también siga creciendo, y estos premios sirven para visibilizar todo ese trabajo de tanta gente”.

