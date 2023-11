Lollapalooza 2024: Blink-182, Arcade Fire y Limp Bizkit encabezan el line up

Blink 182 una de las atracciones de Lollapalooza 2024 (Prensa DF)

La espera terminó y la novena edición de Lollapalooza Argentina ya tiene los artistas confirmados. Blink-182, Arcade Fire y Limp Bizkit, Feid, SZA, y Sam Smith encabezan la grilla del festival más importante de la Argentina, que se realizará entre el 15 y el 17 de marzo de 2024. Además, la producción informó que se encuentra habilitada la preventa 5 para quienes todavía no hayan conseguido sus tickets para el gran evento que se realizará como cada año en el Hipódromo de San Isidro.

Con la producción de DF Entertainment, la octava edición del festival contará con el debut en Argentina de Blink-182, la emblemática banda pop punk, que llegará con su formación original. De estas manera los fans locales podrán ver en vivo a la banda, luego de haberse cancelado su actuación en Lollapalooza 2023 por una lesión del baterista Travis Baker.

Line up Lollapalooza 2024

Además, su variedad en estilos y tendencias, una marca registrada del fenómeno creado por Perry Farrell, presenta a referentes del pop local de varias generaciones, como Miranda! y Bandalos Chinos, en la conjunción de artistas consagrados y emergentes que garantiza cada edición de Lollapalooza.

Más allá del trío californiano, entre los headliners se destacan la cantante y compositora norteamericana SZA, el ícono pop Sam Smith, el rap latinoamericano representado por el colombiano Feid, y el argentino YSY A, el regreso al nu metal con Limp Bizkit, la potencia del indie rock con Arcade Fire, el punk rock noventoso de The Offspring y el rock alternativo de Thirty Seconds to Mars.

SZA

Entre los artistas argentinos, se destacan también FMK como referencia del sonido urbano, la sensación indie Winona Riders, el electro rock de Peces Raros. Otros nombres reconocidos por el gran público son el de Cristian Castro, la leyenda pop mexicana que se acaba de presentar en el país con su banda de rock La Esfinge, y el de Juliana Gattas, una de las mitades de Miranda!, que se presentará además como solista.

Con su line up de más de cien artistas, el festival ratifica su compromiso por brindarle a su público lo mejor de la música contemporánea, con la diversidad como bandera, y un equilibrio entre novedades y clásicos para todos los gustos.

Los números históricos de la edición 2023 marcaron la presencia cada vez más fuerte del festival en nuestro país. A lo largo de tres jornadas, se presentaron artistas destacados como Drake, Billie Eilish, Lil Nas X, Rosalía, María Becerra, Diego Torres, Dante Spinetta y Chano (con la sorpresiva reunión de Tan Biónica) y asistieron unos 330 mil fanáticos vivieron la experiencia en cinco escenarios diferentes. Además, más de un millón de personas siguieron los shows en vivo por la plataforma Flow.

The Offspring (Prensa DF)

El line up completo de Lollapalooza 2024

Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau