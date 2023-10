Alejada de la televisión, Connie Ansaldi contó qué hace en Silicon Valley: “Siguiendo mis sueños, creando un mundo mejor”

Connie Ansaldi en Silicon Valley (IG Connieansaldi)

Connie Ansaldi hace años que viene tomando un rumbo vinculado a las nuevas tecnologías, con aportes y búsquedas de las que hace parte a toda su comunidad, ya que en sus redes sociales detalla cada uno de los desafíos que emprende. Recientemente, la periodista sorprendió al mostrar el nuevo capítulo de su vida que la encuentra alejada de los medios e instalada en Silicon Valley, California, donde desarrolla un ambicioso proyecto vinculado a la salud mental.

“Siguiendo mis sueños, construyendo un puente, creando un mundo mejor”, detalló en un texto en su Instagram en el que contó sus nuevos pasos. La referencia es a la beca que gracias a su plataforma de salud mental CUX obtuvo en Draper University, una institución asociada con uno de los inversores más prominentes en el ámbito tecnológico a nivel global. “Es algo que va a impactar en el bienestar de millones de personas alrededor del mundo”, explicó sobre este nuevo paso en su vida.

En una charla exclusiva con Teleshow, Ansaldi recordó la génesis del proyecto: “En la pandemia me di cuenta que todo el mundo estaba haciendo foco en la salud física y nadie estaba mirando la salud mental, y que eso iba a dejar un residual enorme en la población mundial”. Al advertir esto, la periodista abrió un espacio en sus redes sociales llamado Contame un secreto, para que la gente pudiera manifestarse de manera anónima. “Al día de hoy llevo respondidos de forma personal más de 6.000 secretos y conectados más de 100 profesionales que le han dado ayuda a la gente y organizaciones”.

Connie Ansaldi participò en el ùltimo Women Economic Forum, en el panel de Salud Mental presentando la plataforma CUX (IG connieansaldi)

Como toda mente que no se queda quieta, la aparición de la Inteligencia Artificial fue un punto clave para el desarrollo: “Cuando llegó la IA en noviembre del año pasado me di cuenta que todo eso que yo había hecho de forma manual lo podía automatizar y eso ya impactó a más de dos millones de personas. Me puse a construir el producto, levanté capital y forme CUX -Contame Un Secreto-, una plataforma de salud mental con inteligencia artificial que escucha 24/7 on demand, brinda soporte y asistencia y que además conecta a personas que tienen la misma problemática para recibir el soporte y apoyo entre pares”.

En paralelo, la comunidad en Facebook que lleva el mismo nombre ya supera 17000 usuarios. En este espacio, quienes desean ponen en común sus experiencias de manera anónima, para intercambiar apoyo, contención o sugerencias: “Validan la propuesta de valor que yo estoy hoy llevando con tecnología”, explica sobre el fenómeno que se generó alrededor de su iniciativa.

Cuando la plataforma ya era un hecho, entendió que había mucho más por hacer: “Apliqué a varias becas, entré en todas y elegí hacer esta de Silicon Valley que es la beca de Tim Draper University, él es el que formó el capital de riesgo en el mundo, es prestigiosísima”, cuenta entusiasmada. “Estoy acá con chicos de 25 años. Yo soy la más grande y entré full becada, así que estoy contentísima y estoy levantando capital. Tengo inversores ángeles y tengo dos cofounders. En el primer mes tenemos más de 2.000 usuarios, un municipio que es Trenque Lauquen y una empresa que es la primera empresa que le va a dar a sus afiliados de medicina privada la solución de CUX porque nosotros le vendemos a empresas y a gobiernos”.

En este contexto de expansión empresarial, Connie le sumó otra experiencia inédita en su vida como es convivir con una persona desconocida: “Estoy viviendo con otra persona en el cuarto, compartiendo todo, y eso también lo tomo como un desafío porque no lo hice nunca en mi vida”, al referirse a Melda, una chica de Turquía también en busca de sus sueños. Esos que comenzaron con algunas turbulencias y hoy parecen encaminados.

Connie Ansaldi junto con Tim Draper en Silicon Valley (Teleshow)

Los miedos al dejar todo atrás

Ya instalada en Silicon Valley, Ansaldi reveló que los días previos a embarcarse en esta aventura no fueron fáciles. “A pesar de que ustedes ven que soy una persona valiente, que tengo coraje, a veinte días de venirme para acá tuve por primera vez en mi vida un ataque de pánico, producto de toda la incertidumbre que me generaba irme de Argentina durante tanto tiempo, venir a una universidad con chicos de veintipico de años, vivir con gente que no conozco y compartir cuarto y un montón de cosas que estoy haciendo por primera vez en mi vida. Y me pasó algo que nunca me había pasado”.

Este incidente la llevó a recibir atención de emergencia en el Sanatorio De Los Arcos: “Por más segura que yo sea, nadie está exento de vivir una situación de estrés y de ansiedad. Nunca mejor dicho que en casa de herrero cuchillo de palo”, reflexionó por entonces. Y en el mismo sentido, aclaró: “Otra de las cosas que aprendí es que para mí fue una hermosa señal de que todavía hay cosas que me sorprenden, todavía hay cosas que no controlo. Si bien lo sé, fue como una manifestación corporal más concreta”.

Atravesar esta situación la llevó a un nuevo descubrimiento: “Me desafío a mí misma a ponerme completamente y nuevamente fuera de mi zona de confort. Si bien lo hago a menudo, esto fue ir más allá de mí misma y más al extremo. Estoy muy contenta de haberlo hecho, de haberme animado. La estoy pasando súper bien, estoy aprendiendo en la cuna del capital de riesgo, de las inversiones, de cómo se escalan las empresas más importantes del mundo de tecnología junto a personas de 23 países, con 110 personas que todos queremos lograr lo mismo. Es increíble, impresionante. Hay un antes y un después en mi vida en esto”, relató la periodista a quien la acompañan el co founder Santiago Loose (ex Mercado Libre) y el equipo de psicólogas con Pata Liberati y Silvina Zeclear, además del Head of AI Kevin Rosenberg. “Mi equipo es una bomba”, celebró.

Connie Ansaldi junto con el equipo que conforma la plataforma CUX (FB connieansaldi)

“Invertir en una startup en etapa temprana es, esencialmente, un acto de fe (y casi que de locura). Cuando alguien nos otorga su apoyo y recursos es mucho más que una inversión financiera; es una muestra de confianza absoluta en nuestra visión y en nuestra capacidad para cumplirla. Los socios estratégicos que acompañan nuestro camino son tan importantes como el camino en sí, porque en tiempos de incertidumbre y pocas certezas, serán la espalda sólida donde apoyarnos y la voz que nos conduzca a buen puerto. Crear productos y servicios de impacto es posible, gracias a los que creen en lo imposible. No se trata solo del dinero que necesitamos para crecer y expandirnos, sino de elegir personas que resuenen con nuestro propósito, Es vital para que podamos construir tranquilos y afrontar con éxito las vicisitudes del hacer. Estoy muy orgullosa de mis inversores ángeles. No podríamos tener mejor equipo para CUX”, explicaría en sus redes sociales al referirse a las personas con las que cuenta en este proyecto.