El divertido duelo de imitaciones en Polémica en el bar con Walter Alfa y Alfa Beto

La imitación de Claudio Rico sobre Alfa (Video: "Polémica en el bar", América)

Cada noche, los temas del día se discuten en la mesa de Polémica en el bar, con los parroquianos de siempre además de los analistas invitados para tratar de poner un poco de luz a las preocupaciones de los argentinos. Desde la economía hasta la inseguridad, pasando por el espectáculo y la política, no hay terreno que se deje por tratar. Sin embargo, al momento de descontracturar, siempre hay tiempo del humor.

En el instante en que Gabriel Schultz y el economista Damián Di Pace expresaban cada uno su punto de vista respecto del presente de los alquileres en el país y la forma de solucionar el problema de varias familias, comenzó a sonar el tema “De nada sirve”, interpretado por Moris. El cásico de los ‘70 que volviera en el tiempo gracias a Walter Alfa y su interpretación dentro de la casa de Gran Hermano, fue el puntapié para que el humorista e imitador Claudio Rico irrumpa en el lugar.

Remera básica blanca, campera de cuero, anteojos de sol y un pañuelo en la cabeza, imitando el look del exparticipante del reality: así entró en el estudio provocando la sorpresa de los presentes, a paso acelerado, a tal punto que llegó a caer al suelo, para después simular que en realidad la caída estaba prevista y comenzar a realizar flexiones de brazos. Tentada de risa y sin poder emitir palabras se encontraba en ese instante la conductora, Marcela Tinayre.

Tras pedir un brindis por el Día del boludo aduciendo que “lo somos todos”, y luego de que Walter lo cruzara asegurando que “el boludo sos vos”, el recién llegado se presentó: “Él es Alfa Walter y yo soy Alfa Roberto, soy Alfa Beto”. Tras ello, Walter aclararía que nunca lo vio en Pepino, la casa de hamburguesas de San Isidro de la que es habitué, para que el recién llegado explicara que en realidad él va a Berenjena: “Que es más o menos lo mismo”.

Luego de que el ex GH se parara y se pusieran al lado del otro, no faltó quien dijera que parecían Arnold Schwarzenegger y Danny De Vito, recordando el filme Gemelos. Así, llegó el momento de más imitaciones, y Rico desafió a Alfa para que despliegue sus dotes de imitador, a lo que este último no se achicó y así pasaron las voces de Julio Bárbaro y hasta de Juan Domingo Perón.

“Es el marido de Adriana Aguirre, es Ricardo García”, se lo escuchó decir a Flavio Mendoza respecto de la capacidad de imitación de voces de Alfa, lo que provocó una carcajada por parte de Chiche Gelblung que miraba atónito la situación. Luego de aclarar que se iría a preparar un café con una receta que le dejó su exnovia Jennifer Aniston, Alfa Beto se dispuso a prepararle un también a la conductora del ciclo.

El homenaje a Chiche Gelblung (Video: "Polémica en el bar", América)

Semanas atrás, se vivió en el programa un momento muy emotivo, cuando por el Día del Periodista se homenajeó a Chiche Gelblung. “Tenemos una especie de... no voy a decir homenaje porque él detesta esa palabra... unas imágenes, un reconocimiento”, dejó como introducción la conductora, quien lleva los hilos de los temas de debate. Así, por ejemplo, se pudo ver a Jaime Bayly refiriéndose a Gelblung como un maestro del periodismo y un extracto de una entrevista en los estudios de Infobae, donde el periodista reconoció: “El primer programa que hice en televisión, me llamó Romay y me dice ‘bueno, mirá el programa fue un desastre, pero anduvo bien, o sea que vos podés hacer esto’”.

Luego llegaría uno de los momentos más recordados de su etapa televisiva en los ‘90, cuando en 1995 presentó todos los secretos de la supuesta autopsia a un extraterrestre que meses antes se había emitido en los Estados Unidos, con una aceptación del público pocas veces vista hasta ese momento. En el informe del periodista argentino, se daban los detalles de por qué todo lo ocurrido era un simple y llano fraude. Para finalizar, una de sus últimas grandes coberturas fue puesta en imágenes: la invasión a Ucrania por parte de Rusia, y cómo el periodista hizo el paso a pie en la frontera, en Polonia.

