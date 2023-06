Alberto Cormillot compartió un tierno video junto a su hijo Emilio

Alberto Cormillot leyendo con su hijo Emilio (Video: Instagram)

“Hoy no hubo clase de aéreo y nos pusimos a leer los diarios”, escribió el doctor Alberto Cormillot en un posteo de Instagram junto a un tierno video en el que se lo veía junto a su hijo Emilio, de apenas 1 año y 8 meses de edad, ojeando un periódico en papel. El bebé del médico y su actual esposa, Estefanía Pasquini, sorprendió por el interés que le ponía a la letra impresa imitando, obviamente, el ejemplo de su padre. Y conmovió a todos sus seguidores.

El pequeño nació el 17 de septiembre de 2021, cuando el nutricionista que ya es padre de Adrián y Renée de su matrimonio con Monika Arborgast, tenía 82 años. Sin embargo, en diálogo con Georgina Barbarossa para A la Barbarossa, Cormillot, que actualmente tiene 83, aseguró que piensa vivir hasta los 104 para poder ver a su hijo recibido.

“Los dos quisimos ser padres, fue un acto de amor, surgió mutuamente y ahí surgió Emilio. Fue buscado, no fue un accidente”, comenzó diciendo el médico, que había sido convocado para dar su testimonio luego de que se diera a conocer la noticia de que Al Pacino iba a ser padre por cuarta vez a los 83 años junto a la escritora Noor Alfallah de 29.

Y explicó: “Yo tengo que vivir 104 años para verlo recibir un diploma. Por supuesto es un deseo, no lo estoy afirmando, pero mi viejo vivió hasta los 95 años y mi vieja hasta los 87, así que tengo buenos genes, lo cual no te asegura nada”. No obstante, Cormillot reconoció que iba a perderse mucho de la vida de Emilio. “Es cierto, no lo voy a ver casarse, es una cosa que me la voy a perder, pero tengo muchos años para aprovecharlo, cuántos no sé”, señaló.

Cormillot también reveló qué actividades comparte con su hijo. “Yo le cambio pañales el fin de semana porque durante la semana estoy poco. El fin de semana estoy mucho con él, voy a las reuniones de padres del colegio, que hasta ahora hubo dos, fui a ambas y pienso seguir yendo”, contó. Y esto, justamente, es lo que se pudo evidenciar en el video que compartió en sus redes.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en el cumpleaños de Emilio

Por otra parte, el médico recordó cuál es el plan que ideó para poder seguir acompañando el crecimiento de su hijo en caso de que el destino no le permita estar en este plano el tiempo suficiente. “Yo le mando a él, a un WhatsApp que tiene, mensajes, fotos, videos, cuentos e historias. Y además tengo un archivo en la computadora lleno de mensajes que son para él, quizá algunos de esos mensajes se los daré yo y otros se los dará la madre”, señaló.

Y luego agregó que será Pasquini la encargada de determinar en qué momento correspondería entregarle este material a Emilio. “La madre podrá elegir cuándo dárselos según la edad que él tenga en ese momento”, concluyó.

Alberto y Estefanía se conocieron en el 2012, cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él. La relación en principio era de jefe y empleada, pero en 2018 comenzó a nacer el amor, que se hizo público luego de que la Licenciada en Nutrición publicara en sus redes varias fotos juntos. Finalmente, se casaron el 8 de diciembre de 2019, en Villa Devoto. El momento más emotivo de la ceremonia celebrada al aire libre fue cuando dieron el sí. Al reconocido médico se lo vio muy sensibilizado, hasta que llegaron los pétalos de rosa y la celebración, ya mucho más distendida.

Seguir leyendo: