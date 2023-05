Luis Ventura cuestionó la participación de Alfa en Polémica en el Bar: “Vamos a ver si se la banca”

Luis Ventura analizó la TV argentina y disparó contra Alfa (Video: LAM)

En el marco de la presentación de su cápsula de escritorios de Baires Wood, Luis Ventura fue entrevistado por Santiago Sposato para LAM y analizó la actualidad de la televisión argentina,, dio su visión acerca del bajo rating de ATAV 2 y apuntó contra Walter Alfa Santiago de Gran Hermano, quien está confirmado cómo panelista de Polémica en el Bar, ciclo que conducirá Marcela Tinayre por América.

“En la próxima entrega de los Premios Martín Fierro 2022 estamos buscando la vuelta porque hay rubros que no podemos llenar. Estamos tratando de no prescindir de los actores porque son la nutriente de lo que son los medios de comunicación”, aseguró el actual presidente de APTRA sobre la novela de Adrián Suar y la falta de ficción en la pantalla chica.

Luego agregó: “La patria panelista te llena la TV, gente que tira comentarios sin ningún análisis del medio, algo que un periodista no lo haría. Es menoscabar el trabajo de los que se preparan. No es alegremente levantar el dedo y decir cualquier cosa. Hoy cualquier bolu... que sale de un reality show, aparece con el dedito en un panel, sin ninguna preparación, sin nada de nada”.

Al escuchar sus palabras, el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América, le preguntó: “¿Hablás de Alfa?”. A lo que Ventura contestó irónico: “No sé quién es Alfa, ni qué hace”. “Alfa va a estar en Polémica en el bar”, le señaló Sposato. “Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Acá no se trata de levantar el dedito y decir pelotu...”, concluyó Luis, indignado por la convocatoria del exparticipante del reality de Telefe.

Alfa fue uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano

Volviendo a ATAV, Luis explicó que para él se está perdiendo la cultura de la ficción en Argentina y es un problema para armar las ternas de la televisión abierta. La falta de ficción limita los rubros que se pueden llenar y se busca mantener la presencia de actores en los medios de comunicación. También confirmó que perdieron autores y el mercado de novelas y ficciones. Y aseguró que las latas baratas perjudican la industria y eliminan fuentes de trabajo para actores y periodistas.

“Me parece que en la Argentina, aunque parezca mentira, estamos perdiendo la cultura de la ficción. Estamos buscando la vuelta para no prescindir de los actores, ellos son los que hacen grande la actuación, las historias, los episodios, las estrellas. Y estamos viendo de qué manera armar algún par de rubros homenaje aniversario de grandes éxitos para contar con la presencia de esos actores que a lo mejor nos faltan por falta de ficción en pantalla”, remarcó sobre la decisión que tomará de cara a los Martín Fierro 2023.

Y concluyó: “Lo que pasa a mí me parece que hay demasiado tiracu… en el medio. Los tipos que están pendientes a ver a quién le va mal. Los tipos que están pendientes y muchas veces, que es lo que digo, que el crecimiento de la patria panelista. La patria panelista te llena de gente que alegremente te tira cualquier comentario sin ningún análisis del medio y un montón de cosas que un periodista no lo haría. Es menoscabar el trabajo de los que se preparan, el trabajo de los que quieren, el trabajo de los que crean. No es alegre levantar el dedo y decir cualquier imbecilidad que se le ocurre a cualquiera inventando palabras que no existen. A mí me pones un panelista y le paso con un tractor por la espalda, ¿entendés? ¿Sabés por qué? Porque yo tengo una preparación, como la tienen algunos periodistas y colegas que yo respeto y que yo quiero, pero que son los menos. Y en la ficción pasa lo mismo”.

Seguir leyendo: