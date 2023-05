Josefina Pouso sufrió un choque en cadena en la Panamericana: “Esta vez me tocó a mí”

Josefina Pouso tuvo un fuerte choque en cadena en la Panamericana (Video: Nosotros a la mañana. El Trece)

Josefina Pouso vivió un momento complicado durante la madrugada de este miércoles cuando estaba manejando por la Panamericana para ir a trabajar. En el ciclo Nosotros a la mañana (El Trece), la panelista dio detalles del choque en cadena en el que estuvo involucrada.

“Estoy bien. Estoy bajando la adrenalina de la situación. Tengo un poco de molestia en las cervicales, por el típico del latigazo”, contó la periodista luego de sufrir este accidente de tránsito que podría haber terminado en una tragedia.

“Yo estaba yendo a la radio, a las 5.40 de la madrugada. A esa hora la Panamericana viene bien, no había tránsito pesado. Sin embargo, a la altura del kilómetro 202 empezaron a frenar los autos. Es algo sorpresivo para esa hora”, explicó la panelista en una charla con el conductor el Pollo Álvarez.

“Los de adelante frenan fuerte y yo freno atrás. Pero cuando veo que voy a quedar muy pegada con el de adelante, me paso al carril de la derecha. Ahí miré para atrás por el espejo y vi a una trafic que no llegó a frenar, cerré los ojos, y me la puso de lleno”, agregó Josefina.

El posteo de Josefina Pouso

Además, la comunicadora manifestó que el choque que tenía adelante del vehículo fue porque hizo un trompo y le volvió a pegar a la Trafic de costado. “Fue refuerte. Hay dos autos más involucrados que le pegó Ta trafic”, aseguró Pouso que en sus redes compartió imágenes de cómo quedó el vehículo luego del choque.

Respecto a la asistencia médica, señaló: “No llamamos a la ambulancia. En ese momento yo estaba perfecta, no sentía nada. No hubo lesionados visibles. Todos queríamos resolver la situación”, explicó la panelista. “Ahora, cuando deje el auto, me voy a hacer ver, que me hagan una placa, algo, para bajar la contractura”, cerró Pouso, todavía bajo la adrenalina del accidente.

Cabe recordar que recientemente otro conductor fue víctima de un siniestro vial. Se trata de Hernán Lirio, quien sufrió un accidente automovilístico en las rutas cordobesas. “Vine a visitar a mi familia y estaba en Córdoba Capital volviendo para Villa María, mi ciudad, y 15 minutos antes de llegar, de la nada, se me reventó la cubierta delantera derecha y fue tremendo. No pude clavar los frenos de golpe porque venían camiones y autos atrás, pero tuve que tirarme a la derecha, el auto se balanceaba y el volante se movía para todos lados, así que tuve tirarme en la banquina como pude y una vez ahí frené y bueno, esperé que viniera el auxilio, porque mi auto no trae una”, aseguró a Teleshow.

Más adelante, el periodista continuó con su relato, todavía muy conmocionado. “Después vino mi hermano desde Villa María con la gente de la gomería y ahí me cambiaron la goma. La verdad que fue un susto tremendo, gracias a Dios no me pasó nada, venía con la velocidad crucero, permitida, pero de la nada se reventó la goma. así que me salvé de milagro. Hoy sería el cumpleaños de mi viejo, que cumpliría 84 años. Él era camionero y siempre me decía que si me pasaba algo así tenía que agarrar bien fuerte el volante, tratar de estabilizar el auto y llevarlo a la banquina. Fueron 5 segundos en donde se me vino eso a la cabeza”, explicó.

“Cuando me bajé y vi cómo había quedado esa cubierta no lo podía creer. Realmente me salvé de milagro. Apenas llegué a Villa María fui al cementerio a agradecerles a mis viejos porque siento que ellos estuvieron ahí para ayudarme. ¡Lo hice laburar a mi viejo el día de su cumpleaños!”, cerró Lirio entre risas después del terrible momento que vivió en la ruta.

