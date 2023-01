Nico Cabré se emocionó por el gesto de su hija Rufina con una señora de limpieza: “Tengo el corazón explotado de amor”

Nico Cabré y su hija Rufina

Nicolás Cabré comenzó a usar Instagram desde hace poco tiempo. El actor era reacio a publicar contenido en las redes sociales, pero decidió amigarse con esta herramienta cuando descubrió que una persona se hacía pasar por él y hasta generaba negocios en su nombre.

Ahora, el actor sorprendió a sus seguidores al contar una anécdota relacionada con su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. En su feed, publicó una imagen con una notita que escribió la pequeña a una empleada de un hotel en el que se habían hospedado. “Hola señora que limpia, abra el cajón hay algo para ud.”, señaló la niña.

Además de postear la nota, también mostró la imagen de dos chocolates que le dejó de regalo. “Esta fue la nota y el regalo que encontré, cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel”, señaló el popular artista. Luego el también director teatral expresó su admiración por este gesto: “Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor.

“Rufita hermosa, sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejas es de otro planeta. Por favor no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón. Dos cosas más… gracias por autorizarme a mostrar esto. Y Gracias por ser mi hija, la más buena, la más dulce y hacerme el papá más orgulloso del mundo siempre”, cerró Cabré. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios a favor de la niña. Por ejemplo, Mercedes Funes manifestó: “Es que Rufi es una cosita inexplicablemente hermosa”.

El posteo de Nico Cabré sobre un gesto que tuvo su hija

Por otra parte, en una entrevista en el ciclo La noche de Mirtha (El Trece), la conductora se conmovió al reconocerle a Cabré la relación que tenía con su padre. “Me quedé impresionada por el amor, la devoción que le tenías”, señaló la conductora. Él le respondió: “Era lindo mi papá, me enseñó todo y ojalá yo sea con Rufina el dos por ciento de lo que fue mi papá conmigo”.

Además, Cabré habló con mucho orgullo al recordar que en el reciente fin de curso los compañeros de colegio de Rufina la eligieron como mejor compañera. “Son cosas que me va enseñando la vida, el orgullo, que se te escape una lágrima, y me doy cuenta que lo único que voy a dejar en la vida es a ella”.

En aquella oportunidad, tanto Nicolás como Eugenia dieron cuenta de su alegría en las redes sociales. “No estoy llorando, se me metió una hija en el ojo”, graficó la actriz con una foto en la que muestra el diploma de la nena. Además, etiquetó a Cabré, con quien mantiene un buen vínculo familiar.

“La que entiende, la que acompaña, la que acepta, abraza, cuida y empatiza con todo ser vivo. Amor de mi vida, ayer recibiste el mejor premio, ser elegida por tus amigos como mejor compañera”, expresó la China en una publicación. Y cerró con una frase cariñosa: “No puedo sentir mas orgullo, mas amor, más gratitud. Que suerte tuvimos, mi ponjita”. Asimismo, Cabré compartió la story en la que fue etiquetado por Suárez y le agregó su propia leyenda. “Qué hermosura de hija tenemos”, expresó el actor.

