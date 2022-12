Nicolás Cabré emocionó a Mirtha Legrand al recordar a su padre: “Me enseñó lo realmente importante”

Mirtha Legrand se emocionó con la historia de Nicolás Cabré y su padre (La noche de Mirtha. El Trece)

En el último programa del año, Mirtha Legrand en la cabecera y Juana Viale, a su derecha, compartieron la conducción de La noche de Mirtha en un envío muy especial. Y no solo porque abuela y nieta dieron otra muestra de su ya probada complicidad, sino también por la víspera de la final del Mundial de Qatar que se robó la presentación y buena parte del temario de la mesaza integrada por Horacio Rodríguez Larreta, Verónica Llinás, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Ulises Bueno, y también del menú elaborado como siempre por Jimena Monteverde.

Sin embargo, a lo largo del programa hubo espacio para distenderse, aflojar los nervios y también para las emociones. Y la primera de ellas llegó cuando Mirtha se conmovió al reconocerle a Cabré la relación que tenía con su padre. “Me quedé impresionada por el amor, la devoción que le tenías”, señaló la conductora.

“Era lindo mi papá, me enseñó todo y ojalá yo sea con Rufina el dos por ciento de lo que fue mi papá conmigo”, admitió Cabré mencionando a la hija que tuvo con Eugenia la China Suárez. “Me apoyaba, me acompañó y todos los días miro un poquito para arriba y trato de recordarme las cosas que me mostró: la simpleza de las cosas, el cariño y a ver lo que realmente es importante”, enumeró.

En ese momento, recordó que al trabajar desde chico, tuvo la oportunidad de manejarse con su dinero. “Creía que era importante tener un auto importado”, señaló. Y al respecto, contó una anécdota de cuando su papá taxista cambió el auto y se lo mostró con una felicidad que no le entraba en el cuerpo. “Me mostraba el estéreo con un orgullo, y alegría, y yo tenía un auto importado, bastante mejor que el de él, pero me di cuenta que no había tenido esa satisfacción de lograr algo y poder mostrarlo con ese orgullo”, admitió

Nicolás Cabré y Rufina en el último viaje que compartieron juntos

El actor contó que compró el mismo auto que su papá para lograr esa sensación de plenitud. Pero se dio cuenta que no era ni el estéreo, ni el modelo, ni nada material. Y el tiempo le enseñó que hasta no ser padre no lo iba a conseguir. “Con la vida me he dado cuenta que Rufina me regaló esas sonrisas que yo no lograba tener. Y con ella sonrío como sonreía mi papá”, aseguró.

En este punto, recordó el reciente fin de curso de la niña, cuando sus compañeros de colegio la eligieron como mejor compañera. “Son cosas que me va enseñando la vida, el orgullo, que se te escape una lágrima, y me doy cuenta que lo único que voy a dejar en la vida es a ella”, cerró.

En aquella oportunidad, tanto Nicolás como Eugenia dieron cuenta de su alegría en las redes sociales. “No estoy llorando, se me metió una hija en el ojo”, graficó la actriz con una foto en la que muestra el diploma de la nena. Además, etiquetó a Cabré, con quien mantiene un buen vínculo familiar.

“La que entiende, la que acompaña, la que acepta, abraza, cuida y empatiza con todo ser vivo. Amor de mi vida, ayer recibiste el mejor premio, ser elegida por tus amigos como mejor compañera”, expresó la China en una publicación. Y cerró con una frase cariñosa: “No puedo sentir mas orgullo, mas amor, más gratitud. Que suerte tuvimos, mi ponjita”. Asimismo, Cabré compartió la story en la que fue etiquetado por Suárez y le agregó su propia leyenda. “Qué hermosura de hija tenemos”, expresó el actor.

