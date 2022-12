Pato Fontanet tocó con su banda en uno de los homenajes a las víctimas de la tragedia de Cromañón

Pato Fontanet cantó en un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón (YouTube)

Cada 30 de diciembre, el calendario guarda una página negra en la historia argentina reciente. Entre las fiestas, en épocas de balances y en previa de las vacaciones, el recuerdo de la tragedia de Cromañón se mete como una daga para una generación. Y los homenajes se suceden en diferentes puntos del país, para mantener en alto la memoria por los 194 chicos y chicas que fueron a ver un recital de Callejeros y perdieron la vida en el boliche de Once.

Uno de los eventos más multitudinarios fue el que organizó No Nos Cuenten Cromañón en Diagonal Norte, cerca del Obelisco. En medio de una agobiante tarde, el público se acercó para escuchar las bandas y los testimonios de familiares y sobrevivientes. Y cerca de las 19, llegó la ovación con la presencia de Pato Fontanet, como ya había ocurrido hace un año en el mismo lugar.

El exlíder de Callejeros subió con su proyecto Don Osvaldo e interpretó tres canciones ante la multitud que agitó sus banderas y enarboló sus teléfonos celulares para llevarse un recuerdo del momento. Sin mediar palabras, el grupo abrió con “Normal” y luego pasearon por las diferentes bandas que lideró Fontanet: “Más allá”, de Callejeros y “Dos secas”, de Casi Justicia Social. “Buenas noches, seguimos pidiendo Justicia, muchas gracias”, se despidió el músico ante una ovación.

Patricio Fontanet

El acto lo había iniciado la banda Peligrosos inocentes y contó con las palabras de familiares y sobrevivientes: “Esta es la primera vez que hay un clima general tan festivo, porque hace poco salimos campeones del mundo, y estas mismas calles estaban completamente celeste y blanco”, contó Javier, uno de los que pudo salir del infierno aquella noche de diciembre. “Hoy se cumplen 18 años de República Cromañón, esto quiere decir que ya hay toda una generación que nació después, que solo conocen lo que pasó por lo que leyeron, o lo que les contaron, con lo que pudieron buscar. Desde acá trabajamos para generar conciencia y que la brutalidad de Cromañón no vuelva a ocurrir”, agregó.

Por su parte, Flor, también integrante de la agrupación, destacó la presencia por segundo año consecutivo de Fontanet y Christian Dios Torrejón, los dos exCallejeros que integran Don Osvaldo. “Recuperando un espacio que siempre les debió haber pertenecido y que durante muchos años les fue vedado. Ya lo dijimos: La música no mata. Hace no muchos meses atrás, nuestra labor y la de otras organizaciones de familiares y sobrevivientes marcó un hito histórico: este año recuperamos Cromañón, ya no le pertenece más a Rafael Levy ni a ninguno de esos empresarios inescrupulosos. Muy pronto Cromañón volverá a ser nuestro”, se esperanzó.

Cabe recordar que Fontanet fue condenado a 7 años de prisión por ser encontrado responsable de esta tragedia que se desató a raíz de las bengalas lanzadas por el público en medio de su show. Y recién recuperó la libertad en 2018. Era el último de los condenados por el incendio que aún cumplía su pena en prisión. Antes habían sido beneficiados con la libertad condicional el bajista Cristian Torrejón, el saxofonista Juan Carbone y los guitarristas Elio Delgado y Maximiliano Djerfy.

También había sido condenado a 20 años de cárcel que luego le bajaron a 10 Omar Chabán, dueño del local, quien murió en 2014. Y fueron sentenciadas dos funcionarias del Gobierno de la Ciudad, por entonces a cargo de Aníbal Ibarra, involucradas en la habilitación irregular del boliche.

