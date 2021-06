La emoción de Dalma y Gianinna Maradona por el grito masivo del “¡Gol!” de Diego a los ingleses

Dalma, Diego y Gianinna Maradona

El martes al las 16.09 Argentina se fundió en un grito de “Gol”, como hace 35 años, en homenaje de la marca de Diego Maradona a los ingleses en el mundial de fútbol de México 1986. Millones de argentinos simularon ayer por la tarde estar viendo el mítico partido y reprodujeron en sus televisores el mejor gol de la historia y luego de que el ídolo cruzara la cancha con la pelota en los pies, festejaron como hace más de tres décadas.

Aquel homenaje al histórico gol emocionó a los hijos del Diez, que en sus cuentas de Instagram reprodujeron algunos videos que les envió la gente. Dalma y Gianinna además le dedicaron algunas palabras a su padre, a quien extrañan como el primer día.

El posteo de Gianinna a su papá

“Cuando pasan estas cosas que a mí me pegan fuerte, me dejan en la cama, me abstraigo pensando en ellos. Agradezco fuerte los homenajes tan hermosos que le hicieron a mi papá, piel de pollo es poco. Lloré sin parar”, escribió Gianinna en una de sus historias en Instagram junto con una foto de su hijo Benjamín con la camiseta con el número “10″ y otra de su papá celebrando el histórico gol.

Luego siguió: “Como se te extraña enano gigante, leyenda del fútbol, mi super héroe favorito, mi papito lindo. Y estoy segura que desde arriba sonreíste. ¿Cómo todavía no se puede correr al cielo para abrazarte una vez más? Gritamos el gol y a la noche prendemos el fogón para homenajearte y tenerte presente siempre”.

Dalma, la mayor de las hijas de Diego con Claudia Villafañe, también se emocionó con el homenaje de la gente a su papá y tras compartir varios videos, escribió: “Qué emoción el día de hoy, quiero agradecerles profundamente de todo corazón”. Más tarde, involucró a los fanáticos de Diego en la causa al asegurar que “en el pedido de Justicia están todos ustedes”.+

“Nunca más voy a aflojar, eso se lo prometo a cada uno que me escribe, no voy a parar hasta verlos a todos presos”, dijo sobre la causa que está en la Justicia por la muerte de su padre, en la que entre otros actores, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurólogo Leopoldo Luque.

Diego Junior recordó el gol de su papá

Jana compartió también varios videos, pero no escribió al respecto. Quien sí lo hizo desde Italia fue el mayor de los herederos del ídolo, Diego Junior, fruto de la relación del deportista con Cristiana Sinagra. “22 de junio 1986. Gracias mi amor por tanto orgullo. Decime cuando nos abrazamos porque te extraño. Acá nada es como antes, llorar es la única cosa que me ayuda. Sos eterno, lo sé. Pero es muy injusto no poderte tener a lado nuestro. Abrazame aunque sea por un segundo capitán de mi corazón, capitán de mis días más felices”, escribió el joven.

“Ahí la tiene Maradona, lo tienen dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Puede tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, gooool. Quiero llorar Dios santo, que viva el fútbol. Golazo, Diegol, es para llorar, perdónenme. Maradona en la recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina”, relataba hace 35 años Víctor Hugo Morales haciendo de aquel momento el más épico de la historia del fútbol.

Hace un tiempo el astro futbolístico había recordado aquel momento en diálogo con Infobae: “El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de Shilton o el pase del Negro Enrique. Porque joden con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota. Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas”.

