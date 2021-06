Dos personajes de “Élite” hablaron con Teleshow de la nueva temporada de la exitosa serie española

La cuarta temporada de "Élite" se estrenó este viernes 18 de junio (Foto: Netflix)

Élite podría definirse como una serie para adolescentes, con muchas historias sobre relaciones entre jóvenes, la búsqueda de identidad y la posibilidad de sentir la libertad de los últimos años antes de entrar en la adultez. En las tres temporadas anteriores fuimos testigos de un grupo de chicos privilegiados que asistía a un colegio, Las Encinas, de alto nivel académico, pero haciendo honor al nombre de la serie, un sitio extremadamente elitista con todo lo que ello significa.

Como una forma de abrir las puertas al mundo exterior, la trama comenzaba cuando tres adolescentes de un nivel socioeconómico diferente al resto de los alumnos, eran becados para formar parte de esta educación. Así, sin linaje ni apellidos ilustres, se sumaban a la institución, con intenciones de encajar en un mundo de comodidades y despilfarro de dinero.

Elite no apuntó a reflejar la realidad de cualquier adolescente que conozcamos. Tal vez esa no era la idea original. El estilo de vida de estos estudiantes dista mucho del universo que tenemos en nuestra mente o del recuerdo de las vivencias personales de cada espectador. Corriendo el riesgo que a veces también generan las redes sociales, es decir, un mundo de fantasía para el afuera pero que no se sostiene en el día a día, la serie se convirtió en la elegida del público más joven (y también del no tan joven, seamos honestos).

Así llega una nueva tanda de episodios este viernes a Netflix en la que se suman nuevos personajes, con un nuevo director Benjamín (Diego Martin) y sus tres hijos Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi) y Patrik (Manu Ríos), un tanto caprichosos y llenos de intrigas que se irán revelando a lo largo de los episodios.

En comunicación con Teleshow los actores Itzan Escamilla (Samu) que forma parte de la ficción desde el inicio y Carla Díaz, que se incorpora en esta temporada, contaron cómo se van a ir perfilando sus personajes en esta cuarta entrega.

Entrevista a los actores de Elite, Itzan Escamilla y Carla Díaz

—Itzan: tu “Samu” es uno de los alumnos ya instalados en la serie y muy queridos por todos pero se encontró siempre con muchos conflictos, ¿qué es lo nuevo que vamos a ver de tu personaje?

—Itzán: Pues que se libera un poco de todo el drama que venía arrastrando desde las temporadas anteriores y se enfrenta a nuevos problemas a una relación nueva con Guzmán y también un nuevo personaje que entra en su vida que es el de Benjamín, el director que le abre las puertas a una historia distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en Élite, más allá de las relaciones sexuales y los vínculos. Es la figura paterna que le aparece a Samu, que ha estado ausente en su vida y ahora le abre las puertas de un mundo nuevo, de posibilidades de ambición.

—Es como que tu personaje siempre tiene que estar siempre probando la idea de “yo puedo estar acá, yo puedo formar parte de este grupo”, es una lucha que no la termina nunca de superar, ¿o no?

—Itzan: Yo no lo he afrontado tanto en la cuarta temporada como una prueba sino ya más como que Samu ya está incluido ahí, o sea, a pesar de no tener ni las mismas posibilidades económicas ni la misma vida que el resto, ya forma parte de ese círculo. Pero sí que es verdad que hay un poco de eso de “probarme a mí mismo”, de mostrarme que a pesar de no tener los recursos que tiene el resto, pues yo puedo. Y la figura de Benjamín representa también un poco eso, el reflejo de alguien que, de la nada, ha conseguido formar parte de este tipo de élites. Pues ya iremos viendo cómo transcurre toda esa historia con él.

—Y en tu caso Carla, ¿cómo fue sumarte a esta serie? Tu personaje es un poco maternal con el resto de sus hermanos ¿Cómo fue esa construcción de personaje, Ari?

—Carla: Pues es un personaje que me gusta mucho la verdad y lo estoy disfrutando mucho, el interpretarlo. Sí es verdad que al principio nos fue un poco complicado entender y saber para qué dirección llevar a Ari, porque creo era un personaje que según estaba escrito se podía llevar para muchas direcciones a la vez. Y en los ensayos con los directores y con todo el reparto, fuimos encontrando la dirección por la que la queríamos llevar y creo que , al final, ha resultado ser muy interesante.

Itzan Escamilla y Miguel Bernadeu en la cuarta temporada de "Élite" (Netflix)

—¿Y cómo fue sumarse a este fenómeno que se convirtió esta serie?

—Carla: La verdad es que una vez que yo entré en la serie, en mi mente estaba el rodaje, tampoco llegaba al estreno aún. Me apetecía mucho porque era una serie con gente joven que pensé que podía ser muy divertida, y lo ha sido. Y después los chicos me fueron contando ellos mismos, sobre cómo era esa exposición y ahí sí que me entró como un poco más de miedo. Pero, pero bueno, voy viviendo el día día y ver qué tal.

—Itzán en tu caso, ¿recibiste mensajes en redes sociales de países remotos o algo que recuerdes como bizarro y que te haya pasado con esta serie que nos puedas compartir?

—Itzan: (Risas) De todo, tampoco frecuento mucho lo de las solicitudes de mensajes, no estoy demasiado pendiente, pero lo más extraño, que me hizo mucha gracia fue la gente que te escribe la lista de las compras en tu conversación. Como que dan por sentado que no vas a responder y entonces lo utilizan a modo de diario de lista de compra y demás... y eso fue muy gracioso.

La cuarta temporada de Élite ya está disponible en Netflix.

