“Yo a los hijos (de Roberto) los cuido un monton (no supo decir las edades). Me llevo muy bien con ellos, son hijos del corazón que van a formar parte de mi familia. Cuando uno tiene hijos, si la otra persona no te ama con los hijos, no podría funcionar la relación y eso me parece que los dos lo teníamos muy claro y nos unió mucho que teníamos amor para dar”, comentó, para luego bromear sobre sus salidas como “familia ensamblada”.