Deseaba volver a grabar un disco. Las ofertas de más de un millón de dólares por recital que había sabido tener no se repetían: los productores ya no confiaban en ella. Aquellos que la habían invitado como número musical estelar a su programa televisivo, se burlaban de ella en cada oportunidad. Luego del papelón de Belgrado suspendió la gira que iba a representar su renacimiento musical. Dejó las drogas. Los que la rodeaban la notaban más centrada, intentando salir del pozo en el que se encontraba. Las recaídas no los alertaban. Ya había habido muchas y siempre se había repuesto, o al menos había sobrevivido. El 20 de julio asistió a la presentación de su ahijada artística, Dionne Bromfield. Subió al escenario para acompañarla en un tema pero ni siquiera pudo contar el estribillo; sólo se limitó a bailar, con movimientos forzados, espasmódicos. El día anterior a su muerte, la visitó su madre por sorpresa. La encontró algo ida, incoherente, pero no se alarmó: era un cuadro que había presenciado en cientos de oportunidades.