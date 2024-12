Tesla predice uno de los cambios más grandes en la historia para los niños y el mundo de los autos

Tesla lanzó una predicción sobre el futuro de la conducción. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Tesla, la compañía de automóviles eléctricos liderada por Elon Musk, afirmó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que “tus hijos probablemente nunca tendrán que aprender a conducir”.

Esta declaración refuerza la visión de Tesla sobre la conducción autónoma, un área en la que ha invertido intensamente durante años para desarrollar vehículos totalmente automatizados que podrían transformar la manera en que las personas se desplazan.

La frase sugiere un futuro en el que la tecnología eliminará la necesidad de habilidades de conducción humanas. No obstante, la predicción de Tesla abrió un debate en los comentarios. Una persona dijo “¡Eso no es bueno!”, otra señaló que “Conducir es una sensación de libertad. Me gusta Tesla, pero esta visión no lo vende”.

Otros usuarios fueron más contundentes y comentaron: “¡Qué triste y deprimente! Para ser honesto, eso hace que nunca quiera comprar un Tesla”.

Cómo son los autos de Tesla

Los autos de Tesla se caracterizan por incorporar capacidades de conducción autónoma. El sistema Autopilot, disponible en todos sus modelos, emplea cámaras, radares y sensores ultrasónicos para realizar funciones como mantenimiento de carril, control de velocidad adaptativo y cambios de carril automáticos bajo supervisión del conductor.

Tesla también ofrece el sistema Full Self-Driving (FSD), una tecnología diseñada para automatizar tareas más complejas, como girar en intersecciones, navegar por calles urbanas y realizar maniobras de estacionamiento.

Aunque el FSD aún requiere supervisión humana, representa un nivel avanzado de asistencia al conductor. Las capacidades de estos sistemas se actualizan regularmente mediante software, lo que permite optimizar su rendimiento y adaptarse a nuevas condiciones de conducción.

Problemas de la conducción autónoma de Tesla

Los problemas de la conducción autónoma de Tesla han suscitado la atención de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa) de Estados Unidos.

En octubre de 2024, la Nhtsa empezó una investigación preliminar sobre el sistema “Full Self-Driving” (FSD) de Tesla, tras reportes de cuatro accidentes en condiciones de baja visibilidad, incluyendo uno que resultó en la muerte de un peatón en Arizona en noviembre de 2023.

La investigación abarca aproximadamente 2.4 millones de vehículos de los modelos S, X, 3, Y y el reciente Cybertruck, fabricados entre 2016 y 2024. El objetivo es evaluar la capacidad del sistema FSD para detectar y responder adecuadamente en situaciones de visibilidad reducida, como deslumbramiento solar, niebla y polvo en el aire.

Tesla ha enfrentado anteriormente escrutinios regulatorios relacionados con su tecnología de conducción autónoma. En diciembre de 2023, la compañía retiró más de dos millones de vehículos para actualizar el software de Autopilot, tras preocupaciones de seguridad señaladas por la Nhtsa.

Además, en febrero de 2023, Tesla llamó a revisión 362,000 vehículos debido a que el programa de conducción autónoma permitía que un vehículo “exceda límites de velocidad o circule (a través de intersecciones) de una manera ilegal o impredecible, lo que aumenta el riesgo de accidentes”.

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha promovido la conducción autónoma como el futuro de la industria automotriz.

En octubre de 2024, la compañía presentó un prototipo de robotaxi sin volante ni pedales, con planes de implementación en California y Texas para 2026. Sin embargo, estas iniciativas dependen de la aprobación de la NHTSA, que actualmente investiga la seguridad del sistema FSD.

Cómo es el robotaxi de Tesla

En el evento We Robot, Elon Musk presentó el Cybercab, el taxi autónomo de Tesla diseñado sin volante ni pedales. Inspirado en el Cybertruck, su diseño futurista incluye puertas que se abren hacia arriba y capacidad para dos pasajeros.

Musk presentó el Robovan, una furgoneta autónoma con capacidad para transportar hasta 20 personas, ampliando la visión de Tesla hacia soluciones de transporte colectivo completamente automatizadas y revolucionando el concepto de movilidad en la industria automotriz.