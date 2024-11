Android 16: cómo ser el primero en instalar la nueva versión y en qué móviles

Esta versión de Android 16 es preliminar y solo algunos usuarios pueden probarla. (Fotocomposición: Infobae)

Google ha presentado la versión preliminar para desarrolladores de Android 16, el próximo sistema operativo para dispositivos móviles. Esta versión introduce nuevas funciones destacadas, como:

Gestión de registros médicos: Ahora las aplicaciones de salud podrán leer y escribir registros médicos utilizando el formato FHIR (un estándar internacional para el intercambio de datos médicos).

Control de notificaciones: Cuando el dispositivo reciba muchas notificaciones de forma consecutiva, automáticamente reducirá el volumen de las alertas durante dos minutos para minimizar interrupciones. Las llamadas, alarmas y notificaciones de conversaciones prioritarias no se verán afectadas por esta función.

Es clave mencionar que esta versión de Android 16 es preliminar, lo que significa que está dirigida únicamente a desarrolladores y no está disponible para el público general.

Android 16 integra nuevas funciones para que algunos usuarios las prueben. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo probar Android 16

Aquellos interesados en probar Android 16 deben seguir estos pasos:

Verificar la compatibilidad del dispositivo: Confirmar que el dispositivo sea un Google Pixel 6 o posterior. Realizar una copia de seguridad de los datos: Antes de proceder, es esencial respaldar toda la información importante del dispositivo para evitar pérdidas de datos. Desbloquear el bootloader o gestor de arranque: Su función principal es cargar el sistema operativo en la memoria y transferirle el control, permitiendo que el dispositivo funcione correctamente. Las instrucciones específicas varían según el modelo, por lo que se recomienda consultar la documentación oficial de Google para el dispositivo en cuestión. Descargar la imagen del sistema de Android 16: Acceder al sitio oficial de desarrolladores de Android y descargar la imagen correspondiente al modelo de Pixel.

Los usuarios interesados en tener Android 16 deben ingresar al sitio para desarrolladores de Google. (Google)

Instalar la imagen del sistema: Utilizar la herramienta Android Flash Tool proporcionada por Google para flashear la imagen en el dispositivo. Esta herramienta facilita el proceso de instalación y reduce el riesgo de errores. Se deben seguir las instrucciones detalladas en la página oficial de Android Flash Tool. Reiniciar y configurar el dispositivo: Una vez completada la instalación, el dispositivo se reiniciará con Android 16 Developer Preview. Proceder con la configuración inicial y restaurar los datos desde la copia de seguridad si es necesario.

Es importante destacar que esta versión está destinada a desarrolladores y puede contener errores o inestabilidades.

Dispositivos compatibles con Android 16

La primera versión preliminar de Android 16 solo está disponible para los móviles Pixel. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

La lista completa de todos los dispositivos en los que se puede probar la versión preliminar de Android 16 es:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Esta versión preliminar de Android 16 permite a los usuarios darle retroalimentación a Google sobre su sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué funciones nuevas trae Android 16

Según el artículo The First Developer Preview of Android 16 de Google, la primera versión preliminar para desarrolladores de Android 16 incorpora varias funciones nuevas con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario y el desarrollo de aplicaciones en la plataforma.

Picker de fotos integrado

Esta herramienta permite a las aplicaciones utilizar el selector de fotos de Android directamente, sin necesidad de acceso total al almacenamiento del dispositivo. Por ejemplo, una aplicación de redes sociales podría implementar esta función para que los usuarios seleccionen imágenes específicas para compartir, asegurando un mayor control sobre su privacidad.

Health Connect

Se incluye una versión preliminar de las API que habilitan la lectura y escritura de registros médicos en formato FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Esto facilita la interoperabilidad entre aplicaciones y dispositivos médicos. Un ejemplo sería una aplicación de monitoreo de salud que sincroniza datos con un dispositivo de presión arterial y comparte información con un historial médico digital compatible.

Privacy Sandbox

Se presenta la última actualización de esta iniciativa, que busca reemplazar el ID de publicidad en Android para fortalecer la privacidad del usuario. Por ejemplo, una aplicación de comercio electrónico podría implementar métodos más respetuosos con la privacidad para segmentar anuncios sin rastrear la identidad del usuario de forma directa.

Estas características están disponibles para pruebas y retroalimentación por parte de los desarrolladores en esta versión preliminar, lo que permitirá ajustar su funcionalidad antes de su implementación final en la versión estable de Android 16.