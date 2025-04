Operaron con éxito a Braian Brepe, el nene de 12 años brutalmente golpeado en General Rodríguez

La intervención quirúrgica de Braian duró cerca de 3 horas

Braian Brepe, el nene de 12 años que recibió una brutal golpiza por parte de tres compañeros de 13, 14 y 17 años en la puerta de la escuela a la que concurren, fue operado con éxito esta tarde en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez.

Tras terminar con la intervención, el menor fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro de salud para que continúe con su recuperación, así lo informaron oficialmente desde el Ministerio de Salud bonaerense que conduce Nicolás Kreplak.

Braian había sido trasladado luego del ataque que sufrió en su colegio y los médicos habían confirmado que sufrió una fractura en el cráneo, junto a otras lesiones en la garganta. La gravedad de su estado obligó a los profesionales a realizar una cirugía reconstructiva para estabilizar su condición.

La intervención quirúrgica duró entre cerca de tres horas. Durante la cirugía, los médicos intentaron reparar las fracturas en su frente, que había quedado hundida debido a los golpes. La operación fue exitosa, pero el menor continúa en terapia intensiva y su situación sigue siendo crítica, según informaron.

Jael, la madre de Braian Brepe, confirmó que su hijo tendrá entre 6 meses y 1 año de recuperación, una vez que le den el alta

Jael, la madre de Braian, brindó una entrevista a TN, donde dio detalles sobre la salud de su hijo: “Lo primero que me dijeron los médicos es que no podían garantizar que haya salido del estado crítico, que era un minuto a minuto. Los médicos me dijeron que su cabeza estaba tan golpeada que podía haber reacciones inesperadas”.

En esa línea agrego: “Doy gracias a Dios que está vivo, pero su vida cambió para siempre. No puede tocarse esa parte de su cuerpo, no puede lastimarse. Va a tener que vivir con cuidado el resto de su vida. Va a tener controles médicos por un año”.

Jael también pidió que este caso sirviera como un llamado de atención para que la sociedad tome conciencia de la violencia escolar. “Quiero que esto sirva para algo, que las heridas de mi hijo sirvan para algo, no puede ser que mi hijo haya tenido que pasar por esto para que los directivos hagan algo, para que la sociedad haga algo”, manifestó visiblemente angustiada.

El caso

Braian Brepe, golpeado por compañeros en General Rodríguez

Los agresores -alumnos del mismo colegio, de 13, 14 y 17 años- no habían asistido a clases. Se acercaron al menor y le exigieron que les entregara las golosinas que estaba comiendo. Ante la negativa, comenzaron a golpearlo.

La víctima recibió golpes en distintas partes del cuerpo hasta que cayó al suelo. En ese momento, uno de los atacantes le propinó una patada en la cabeza, antes de que el personal de la institución interviniera para frenar la golpiza. Luego, los tres escaparon corriendo del lugar, aunque más tarde fueron aprehendidos por la Policía Bonaerense.

El ataque en General Rodríguez se conoció en el cierre de una semana marcada por otros dos episodios graves de violencia escolar en territorio bonaerense. El martes pasado, en la localidad de Martínez, un estudiante de 14 años apuñaló por la espalda a otro de 15 a la salida de la Escuela Secundaria N°5 Bartolomé Mitre.

La víctima de ese ataque, que cursaba su primer día en el establecimiento, sufrió una perforación en el pulmón y fue operada de urgencia. El agresor, inimputable por su edad, fue enviado a su casa bajo una medida de seguridad, luego de que el Juzgado de Garantías desestimara el pedido del fiscal de que fuera derivado a un centro de detención juvenil.

Este viernes también se conoció el cao de cuatro estudiantes de entre 14 y 16 años de la Escuela Media Nº 4 de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, que habían creado un grupo de WhatsApp bajo el nombre “Tiroteo escolar” con la intención de planear una masacre dentro del colegio.

A partir de una denuncia, la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana, ordenó allanamientos en los que se secuestraron teléfonos. Además, se aplicó una restricción perimetral que impide a los acusados acercarse a la escuela durante cuatro meses. Y se dispuso que continúen sus estudios mediante clases virtuales.