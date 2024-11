Netflix toma una drástica decisión: elimina películas y series que ya “cumplieron su propósito”

Netflix considera que algunos títulos interactivos ya cumplieron su ciclo. REUTERS/Mike Blake/File Photo

En Netflix hay películas y series interactivas que permiten a los espectadores tomar decisiones por los protagonistas mientras ven el contenido. Un ejemplo de esto es la película Choose Love o Elijo Amor, donde el usuario puede elegir si la protagonista permanece con su novio de toda la vida o se aventura con un nuevo compañero de trabajo.

Sin embargo, la plataforma ha decidido reducir drásticamente este tipo de contenido. Solo mantendrá cuatro títulos: Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls y You vs. Wild.

La plataforma le confirmó su decisión al medio The Verge y señaló que esta medida empezará a regir el domingo 1 de diciembre de 2024.

“La tecnología cumplió su propósito, pero ahora tiene sus limitaciones porque nos centramos en esfuerzos tecnológicos en otras áreas”, dijo la portavoz de Netlix, Chrissy Kelleher, al medio citado.

Qué títulos interactivos se van de Netflix

Los títulos interactivos que Netflix no incluyó en la breve lista de los cuatro que permanecerán son:

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé! Kitty feroz El gato ladrón Triviaverso Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs. Wild Misión Safari: Una película interactiva de You vs. Wild Spirit: Cabalgando libre - Cabalga conmigo Headspace: Relaja tu mente Jurassic World: Campamento Cretácico - Aventura misteriosa Barbie Epic Road Trip

Carmen Sandiego: ¿Robar o no robar? Johnny Test y el pastel de carne perfecto El Capitán Calzoncillos heroico interactirama Los héroes del apocalipsis: ¡Felices días finales! Elijo «Amor» ¿Y nuestra humana? Buddy Thunderstruck: La lista de quizá Stretch Armstrong: La fuga Escapa del Undertaker Preguntados

Por qué Netflix va a eliminar estas películas y series

Netflix anunció que eliminará la mayoría de sus películas y series interactivas, explicando que estos títulos ya cumplieron su ciclo en la plataforma. La compañía señaló que, si bien la tecnología detrás de estos contenidos cumplió su propósito inicial, ahora enfrenta limitaciones.

Posibles nuevas apuestas de Netflix

Tras la decisión de Netflix de eliminar gran parte de su contenido interactivo, es posible pensar que su próxima gran apuesta serán los videojuegos con inteligencia artificial. Mike Verdu, vicepresidente de GenAI for Games en Netflix, expresó su entusiasmo al respecto en una publicación de LinkedIn: “GenAI es ese próximo desafío”.

“No creo que haya estado tan entusiasmado con una oportunidad en esta industria desde los años 90, cuando veíamos el lanzamiento de un nuevo juego cada pocos meses que redefinía lo que era posible”, dijo. Esto sugiere un enfoque renovado de la compañía hacia innovaciones en el sector de videojuegos.

Cómo los videojuegos involucran inteligencia artificial

La inteligencia artificial en los videojuegos hace que la experiencia sea más realista e interactiva. Por ejemplo, los personajes no jugables (NPCs) en juegos como The Last of Us usan IA para reaccionar de forma inteligente a las acciones del jugador, haciendo que los enfrentamientos sean más desafiantes.

La IA también se aplica en la generación de contenido, como en No Man’s Sky, donde se crean planetas y ecosistemas únicos cada vez que se juega.

Juegos como Resident Evil 2 Remake incluyen IA que adapta la dificultad según el comportamiento del jugador. Además, la IA simula comportamientos complejos en multitudes de juegos de mundo abierto como Grand Theft Auto V, y mejora los diálogos en juegos interactivos como Detroit: Become Human.