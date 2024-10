Revelan el consejo que aprendió Steve Jobs de su padre y que marcó el éxito de Apple

El fallecido empresario fue reconocido por su particular forma de liderar. (Foto: by Justin Sullivan/Getty Images)

Steve Jobs, cofundador de Apple y una de las mentes más influyentes de la era tecnológica, destacó al momentó de dirigir la empresa por su perfeccionismo e innovación en cada creación de su equipo de trabajo.

A lo largo de su carrera, Jobs fue conocido por una filosofía de atención meticulosa al detalle, que moldeó el éxito de productos icónicos como el iPhone o el iMac, y también cimentó la cultura que caracteriza a Apple en la actualidad.

Pero, detrás de esta perfección hay una historia de cómo su crianza forjó esta personalidad, a través de una lección que aprendió de su padre adoptivo, Paul Jobs, y que se convirtió en el fundamento de su enfoque profesional.

Cuál fue la lección que aprendió Steve Jobs de su padre

El padre de Steve Jobs le enseñó la importancia de hacer bien las cosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista con Walter Isaacson, autor de su biografía, Jobs compartió una anécdota que marcó profundamente su vida. Cuando era niño, ayudaba a su padre adoptivo a construir una valla en su casa en Mountain View, California.

Durante el proceso, su padre le enseñó algo que quedaría grabado en su memoria: “La parte trasera de la valla debe ser tan buena como la delantera”.

Aunque la parte posterior no fuera visible, debía ser hecha con la misma precisión y cuidado que la parte frontal. Para Paul Jobs, no se trataba solo de lo que los demás podían ver, sino de la integridad con la que se debía hacer el trabajo, independientemente de si quedaba oculto o no.

Esta enseñanza moldeó la filosofía de vida de Steve Jobs. Desde muy joven, comprendió que la excelencia no debía ser superficial, sino que debía permear todos los aspectos de un proyecto, incluidos aquellos que nadie más vería. Este principio de atención extrema al detalle, fue clave en el diseño de los productos de Apple.

Cómo era el perfeccionismo de Steve Jobs en Apple

En cada invento de Apple está plasmada la visión del empresario. (Foto: by David Paul Morris/Getty Images)

La influencia de Paul Jobs se puede rastrear claramente en la forma en que Steve Jobs dirigió Apple. Los productos que la compañía lanzó bajo su liderazgo fueron el reflejo directo de esta obsesión por la perfección en todos los aspectos.

Desde el diseño exterior hasta los componentes internos, cada parte de los dispositivos de Apple reflejaba el mantra que Jobs aprendió en su niñez: todo debe estar hecho a la perfección, incluso lo que no se ve.

Al observar el iPhone y en el iMac, los usuarios quedaban impresionados por el diseño elegante y minimalista de los productos, y por la calidad de sus componentes internos, que aunque estaban ocultos a la vista, eran cuidadosamente seleccionados y ensamblados.

La llegada al mundo de nuevos dispositivos como el iPhone mostraron la determinación de Jobs. (Foto: by David Paul Morris/Getty Images)

La filosofía de Jobs aseguraba que cada elemento, visible o no, cumpliera con los más altos estándares de calidad. Esto marcó una diferencia significativa en la industria tecnológica, donde muchos competidores se enfocaban más en la apariencia externa que en la calidad total del producto.

Cómo era Steve Jobs en su vida personal

El perfeccionismo de Jobs no se limitaba solo a su trabajo en Apple. Esta mentalidad también se reflejó en su vida personal, como en el diseño de su barco y su mansión en California.

En ambos casos, Jobs aplicó los mismos principios de atención al detalle, asegurándose de que cada aspecto de los proyectos, por pequeño o insignificante que pareciera, estuviera realizado con la máxima calidad posible.

En una entrevista, Jobs comparó su enfoque al trabajo de un carpintero, señalando que un buen carpintero no usaría madera contrachapada en la parte trasera de un armario, incluso si esa parte no fuera visible para el usuario.

Todos los nuevos productos lanzados por Apple llevan el mismo enfoque de innovación. (Foto: REUTERS/Carlo Allegri/Foto de archivo)

Para Jobs, la excelencia en el trabajo no era negociable, y siempre debía cumplirse en todos los niveles, sin importar si alguien más lo notaría o no.

Qué legado dejó Steve Jobs en Apple

La atención al detalle que Jobs inculcó en Apple sigue siendo evidente en los último lanzamientos de Apple, incluso después de su fallecimiento en 2011. Productos actuales como el iPhone 16 y el Apple Watch Series 10 continúan reflejando el legado de su fundador.

La cultura de Apple sigue basándose en la idea de que cada elemento, desde el diseño hasta la funcionalidad, debe estar perfectamente ejecutado. Este enfoque ha permitido a la empresa seguir innovando y continuar siendo un referente en el mercado global.