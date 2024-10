La falsa llamada de Amazon que está poniendo en riesgo la cuenta y compras de miles

Los delincuentes hacen creer a los usuarios que hay problemas con su cuenta de Amazon. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Se ha reportado una nueva modalidad de estafa a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto en la que los delincuentes intentan engañar a las personas alertándolas sobre un supuesto cargo sospechoso en una cuenta de Amazon.

El mensaje, diseñado para generar preocupación y una reacción inmediata, informa al receptor sobre una transacción no reconocida.

“Pero en realidad, no es Amazon. Es un estafador que te cuenta una historia elaborada sobre un fraude que involucra el uso de tu identidad en la que tú terminas vaciando tu cuenta bancaria o de retiro”, explica la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Las autoridades han instado a la población a desconfiar de este tipo de mensajes y evitar proporcionar cualquier información sensible. Recomiendan, en cambio, verificar cualquier actividad sospechosa directamente en la cuenta oficial de Amazon mediante la app o su sitio web.

Los estafadores vacían las cuentas bancarias una vez la víctima proporcionó su información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ocurre esta estafa de Amazon

La nueva estafa vinculada a Amazon comienza con una llamada o mensaje en el que los estafadores logran falsear su número de teléfono para que en el identificador de llamadas aparezca como si fuera una comunicación legítima de parte de la empresa. Esta técnica, conocida como “suplantación de identidad telefónica” o spoofing, busca generar confianza inmediata en la víctima.

Durante la llamada, el estafador alerta sobre una supuesta compra sospechosa en la cuenta de Amazon, intentando que la persona entre en pánico y actúe sin verificar.

A pesar de que el número parezca oficial, las autoridades recomiendan no confiar en lo que aparece en el identificador ni en lo que dice la persona que se comunica, ya que esta forma parte del engaño.

Ante la preocupación de una transacción no reconocida, la recomendación es evitar llamar al número que te contactó o a cualquier número proporcionado por mensaje de texto o correo de voz. En su lugar, los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta de Amazon directamente a través del sitio web oficial o la aplicación, donde podrán verificar si realmente existe algún problema con sus compras o transacciones.

Qué hacer en una llamada de estafa

Los estafadores hacen creer a la víctima que hay un cargo en sus cuentas de Amazon. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si una persona recibe una llamada de estafa, es fundamental que siga ciertos pasos para proteger su información personal y evitar ser víctima del fraude.

Mantener la calma

Los estafadores suelen intentar generar pánico con amenazas o advertencias sobre cargos sospechosos. Es importante que la persona mantenga la tranquilidad y no actúe precipitadamente.

No proporcionar información personal

Nunca se debe compartir datos personales como números de tarjetas de crédito, contraseñas, direcciones o cualquier otra información sensible. Empresas legítimas, como Amazon, no solicitan este tipo de datos por llamadas no solicitadas.

Los usuarios deben bloquear el número telefónico una vez se culminó la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconfiar del número que aparece en el identificador de llamadas:

Aun si el número parece oficial, los estafadores pueden falsificarlo mediante técnicas de suplantación de identidad telefónica (spoofing). No se debe confiar en lo que aparece en el identificador ni en lo que afirma la persona que llama.

Colgar la llamada

Si se sospecha que se trata de una estafa, lo más seguro es colgar de inmediato. No es recomendable seguir la conversación ni responder a las preguntas del estafador.

Verificar la información por otros medios

Si la persona está preocupada por un posible cargo o actividad sospechosa, debe acceder a su cuenta directamente a través del sitio web o la aplicación oficial de la empresa, como Amazon, para revisar cualquier irregularidad. No se debe utilizar ningún número proporcionado en la llamada o en mensajes de texto o correo de voz.

Reportar la llamada

Es importante informar el incidente a las autoridades locales o agencias de protección al consumidor. También se puede reportar la estafa a Amazon o la empresa implicada, para que puedan tomar medidas preventivas.

Bloquear el número

Una vez que la llamada ha terminado, se recomienda bloquear el número desde el cual se recibió el intento de estafa, para evitar futuros contactos fraudulentos.