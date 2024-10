Cómo no perderte ningún estado en WhatsApp: La función que debes conocer

WhatsApp buscaría que ningún usuario se pierda de sus actualizaciones de estado. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

WhatsApp estaría trabajando en una nueva función pensada para aquellos que no quieren perderse ningún estado de sus amigos o familiares. La herramienta consistiría en una notificación especial que los usuarios podrán activar manualmente.

Esta opción también sería útil para quienes prefieren no recibir alertas sobre los estados de ciertos contactos, ya que permitiría personalizar estas notificaciones.

Según WaBetaInfo, esta función está en desarrollo para dispositivos con sistema operativo Android.

Cómo no perderse ningún estado de WhatsApp

La nueva función sería una notificación que los usuarios pueden activar o desactivar en cualquier momento. (WaBetaInfo)

La nueva notificación para avisar sobre actualizaciones de estados se activaría a través de los ajustes de la aplicación, accediendo luego a la pestaña de notificaciones. El usuario deberá desplazarse hasta la opción ‘Recordatorios: recibir recordatorios ocasionales de actualizaciones de estados que no has visto’.

Esta herramienta está diseñada para asegurar que los usuarios no se pierdan actualizaciones importantes de estado de sus contactos, especialmente en situaciones donde no han estado revisando activamente los estados con frecuencia.

Cómo probar las nuevas funciones de WhatsApp antes que todos

Esta función de notificaciones de estado estaría en desarrollo y luego llegaría a WhatsApp Beta, la versión de prueba donde un grupo limitado de usuarios puede acceder a nuevas funciones antes que el resto.

Los usuarios de WhatsApp Beta deben probar las nuevas funciones y reportar cualquier error o problema que encuentren. Este retroalimentación es esencial para que los desarrolladores puedan corregir fallos y mejorar el rendimiento de las herramientas antes de su lanzamiento oficial para todos los usuarios.

WhatsApp Beta cuenta con una capacidad de cupos limitada. (Google Play Store)

Cómo tener WhatsApp Beta

El paso a paso para ser parte del programa beta de WhatsApp es el siguiente:

Abrir Google Play Store. Buscar ‘WhatsApp’ y seleccionar la aplicación. Desplazarse hacia abajo hasta encontrar la sección ‘Conviértete en beta tester’. Elegir ‘Quiero participar’.

Es importante considerar que el programa beta puede tener un número limitado de plazas disponibles. Además, al estar en fase de prueba, la aplicación podría presentar errores y problemas de funcionamiento.

Cuáles son las funciones con IA de WhatsApp

WhatsApp ha optimizado su chatbot potenciado por Meta AI, incorporando nuevas funciones que agilizan y hacen más eficientes las interacciones con los usuarios. Ahora, es posible comunicarse a través de imágenes y mensajes de voz.

Los usuarios pueden pedirle a Meta AI, también conocido como el “círculo azul” en WhatsApp, que elimine personas de una foto o realizar consultas rápidas por audio, como solicitar instrucciones para preparar un platillo.

Esta nueva función de WhatsApp se está desplegando a nivel mundial. (WhatsApp)

Hablar a través de audios con Meta AI

Los usuarios ahora pueden interactuar con Meta AI y obtener respuestas en tiempo real. Solo deben presionar el botón con forma de onda para hacer una consulta, y Meta AI proporcionará explicaciones sobre cualquier tema de interés. A medida que esta función se despliegue, también estará disponible la opción de elegir entre varias voces, incluidas algunas de celebridades reconocidas a nivel internacional.

Meta AI ahora entiende las imágenes

Los usuarios pueden enviar fotos a Meta AI y recibir respuestas. Por ejemplo, pueden capturar la imagen de un menú en otro idioma y pedir una traducción, o fotografiar una planta y consultar cómo cuidarla.

Además, Meta AI permite editar imágenes, ofreciendo la opción de agregar, eliminar o modificar elementos. Los usuarios ahora tienen la posibilidad de borrar a un desconocido del fondo o cambiar los colores de un objeto para verlo desde otra perspectiva.

Meta AI cuenta con la capacidad de editar imágenes. (WhatsApp)

Por qué no me sale novedades en WhatsApp

Algunos usuarios podrían no tener acceso a las nuevas funciones de Meta AI en WhatsApp por dos razones principales: la primera, por no haber actualizado la aplicación a la versión más reciente; la segunda, porque la función aún no está disponible en su región, dado que estas herramientas se están implementando de manera gradual a nivel global.