Bill Gates ofrece tres preguntas que se deben hacer antes de empezar un proyecto exitoso

El empresario participa en acciones sociales y apoya trabajos de innovación tecnológica. (Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis)

Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien también se ha destacado como uno de los mayores filántropos del mundo, ha compartido recientemente en su blog personal, Gates Notes, tres preguntas fundamentales que se plantea antes de comenzar cualquier proyecto.

Estas preguntas, que han guiado sus decisiones durante décadas, son clave para su éxito. Gates sostiene que el éxito no depende solo del trabajo arduo o del talento, sino también de una planificación cuidadosa y un enfoque bien definido.

Las tres preguntas que plantea son simples en apariencia, pero profundas en su aplicación: “¿Me divertiré?”, “¿Es significativo para los demás?” y “¿Aprenderé algo nuevo?”.

Por qué es importante apasionarse por cada cosa

Para Gates divertirse es el pilar de que cualquier acción cumpla su objetivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera pregunta que Gates se hace es: “¿Me divertiré?”. Para él, la diversión no es un lujo, sino una necesidad para el éxito. Gates explica que si no disfruta lo que está haciendo, el proyecto está destinado al fracaso.

En un campo laboral donde muchas personas se enfocan únicamente en la productividad y el resultado final, Gates resalta que el proceso debe ser tan placentero como el objetivo. La diversión, según él, fomenta la creatividad, el compromiso y la perseverancia en cada uno.

Este enfoque se ha convertido en un principio rector para él, y lo ha aplicado desde sus primeros días en Microsoft hasta sus actuales iniciativas filantrópicas.

En cada proyecto que inicia, Gates mantiene una postura optimista. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

Por ejemplo, durante los años en los que dirigía Microsoft, Gates disfrutaba de los desafíos de la innovación tecnológica y la resolución de problemas, lo que lo llevó a posicionar la empresa como líder mundial en software.

Este énfasis en la diversión también lo ha mantenido activo y motivado en su trabajo actual. En su Fundación Bill y Melinda Gates, ha enfrentado desafíos globales como la erradicación de enfermedades y la mejora de la educación, áreas en las que encuentra satisfacción personal a través del impacto positivo que generan.

Cómo marcar la diferencia según Bill Gates

La segunda pregunta clave es: “¿Es significativo para los demás?”. Gates siempre ha sido consciente de que su éxito no solo debe medirse por logros personales, sino también por el impacto que sus proyectos tienen en la sociedad. Este propósito ha sido una constante tanto en sus días en Microsoft como en su actual labor filantrópica.

Cada innovación para tener éxito debe ayudar a las demás personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para él, emprender un proyecto que no beneficie a otros carece de sentido. Este principio lo llevó a transformar Microsoft en una empresa que no solo generaba beneficios económicos, sino que también cambiaba la manera en que las personas trabajaban y se comunicaban.

En la actualidad, ese mismo principio guía su trabajo en la Fundación Bill y Melinda Gates, donde busca generar cambios profundos en áreas como la salud global y la educación. Esta guía hacia el bien común es lo que impulsa a Gates a involucrarse en proyectos filantrópicos de gran envergadura.

Además, Gates ha mencionado que, para él, es crucial que sus proyectos dejen un legado positivo y duradero, lo que subraya aún más la importancia de esta pregunta en su proceso de decisión.

Qué se puede aprender de cada situación

El aprendizaje es uno de los fundamentos que apuestan por un futuro mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del mismo modo Gates plantea: “¿Aprenderé algo nuevo?”. A lo largo de su vida, ha sido un apasionado del conocimiento y del aprendizaje constante. Esta curiosidad ha sido una fuerza impulsora en su carrera y es clave para mantenerse relevante y exitoso en diversos campos.

Incluso después de haber alcanzado el éxito financiero y empresarial, sigue dedicando tiempo a aprender sobre temas que le interesan. Este deseo de aprendizaje lo ha llevado a sumergirse en áreas tan diversas como la salud pública, la energía renovable y la inteligencia artificial.

Gates cree que todo proyecto debe ofrecer una oportunidad para aprender algo nuevo, ya que esto no solo enriquece la experiencia personal, sino que también contribuye a la evolución del proyecto. El aprendizaje constante permite a los líderes como él adaptarse a los cambios, innovar y resolver problemas de manera más efectiva.

De hecho, en su más reciente publicación titulada “Behind the scenes of my new Netflix series”, Gates menciona que sigue aprendiendo de cada nuevo desafío que asume, lo que le ha permitido mantenerse vigente en varios sectores.