Esta IA de Google identifica problemas de lectura en niños y ayuda a que lean más libros

Mucho se habla de los retos que hay frente al crecimiento de la inteligencia artificial en seguridad y desinformación, así como los potenciales empleos que podría reemplazar. Pero dentro de esa conversación también hay que incluir las oportunidades que ofrece y cómo su implementación puede ser clave en mejorar la formación lectora de los niños.

Google, junto con la ed-tech colombiana Hypercubus, lanzaron la página Formadores de futuro, que ofrece tres herramientas para que los maestros las implementen en sus clases y den opciones diferentes de aprendizaje a sus estudiantes.

Una de ellas es Read Along (Lectura guiada), que se encarga de ofrecer una plataforma de lectura gamificada en la que los niños, solos o junto a sus padres, tienen accesos a contenidos para leer a diario, ganar puntos y mejorar todas sus habilidades en este aspecto. Una herramienta impulsada con inteligencia artificial.

Alessandro Leal, director de Google For Education para América del Sur, cuenta cómo se implementa la IA de la empresa para mejorar procesos de lectura en niños. (Google)

En diálogo exclusivo con Infobae, Alessandro Leal, director de Google for Education para América del Sur, contó los detalles de cómo funciona la IA en el desarrollo y funcionamiento de esta herramienta y de las demás opciones que ofrece la compañía con este programa enfocado en Colombia.

Tecno Infobae: Cómo se usa la inteligencia artificial en esta herramienta de lectura para los niños.

Alessandro Leal: “Los datos de los niños son de la escuela y de las instituciones. Esta herramienta es exactamente una un listado de acciones donde cada profesor puede identificar dónde hay dificultad en la lectura, para llevar al estudiante del punto A al punto B o qué acción pueden hacer en cada escuela, con esa información de lectura.

Tecno Infobae: Cómo el uso de esta herramienta puede mejorar la personalización de la educación.

Alessandro Leal: “El profe hoy en la clase tiene de 30 a 40 alumnos, y no puede mirar si un Alessandro no tiene éxito en ecuaciones. Entonces, con inteligencia artificial, nosotros tenemos la posibilidad de poner una actividad para cada uno y después entender dónde lo lograron o no lograron.

Algo que luego el profesor y la escuela lo pueden usar como un análisis para saber si más estudiantes tienen el mismo problema. De esta manera se pueden enfocar en crear o hacer ajustes para las próximas clases”.

Tecno Infobae: Cómo hacer que estas herramientas tengan un impacto real y no solamente sean aprender a usar un programa.

Alessandro Leal: “El punto clave son los maestros, por qué herramientas tenemos muchas tecnologías en la sala de clases, pero la capacitación de los profesores para que ellos entiendan el porqué del uso de cada una de las herramientas y lo que van a lograr con el uso. Todo eso hace más fácil su implementación en la sala de clase, porque ellos saben exactamente el objetivo que tienen con el uso de aquella herramienta.

No es solamente necesitas aprender a usar una hoja de cálculo, sino para qué vas a usar una hoja de cálculo y ahora ya podemos saltar al punto más adelante y hablar de temas como la inteligencia artificial”.

Esta aplicación está disponible en Google Play Store y es posible usarla sin internet, descargando los contenidos con una conexión parcial y luego leerlos sin estar conectado, algo ideal para regiones con problemas de acceso a internet y sin perder los registros de lectura que ayudan a la formación.

Estas herramientas están diseñadas para Colombia y enfocadas en mejorar los recursos disponibles de los profesores. (Google)

Otras herramientas que Google ofrece para mejorar la educación

Además de Read Along, la empresa también anuncio que este mismo programa contará con dos opciones más. Una de ellas es CS First, una plataforma enfocada en el aprendizaje básico de programación, una habilidad clave en el mercado laboral, que no solo es aprovechada por empresas de tecnología, sino también por compañías que quieren llevar sus ideas a productos y soluciones digitales.

La idea con esta aplicación no es convertir a todos los niños en desarrolladores, más bien, lo que busca es que “todos esos futuros profesionales entiendan la lógica de la computación, les permite, independientemente de lo que elijan hacer en su vida, tener una lógica computacional que les va a ayudar en su futuro”.

La segunda plataforma es Se Genial, un lugar para aprender conceptos de ciudadanía digital. Algo ideal para comprender cómo funcionan los ciberataques y el ciberacoso en la actualidad, realidades a las que están expuestas los menores en línea constantemente, casi siempre en entornos alejados a la educación.

Valores que son fundamentales para saber “cómo comportarse con tus amigos, con tus papás y con la sociedad en general” en estos entornos digitales.