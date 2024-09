Usa Gemini para manejar tu bandeja de entrada como todo un profesional

Gemini le permite a los usuarios tener más organización y optimizar tiempos en su correo electrónico. (NurPhoto/Getty Images)

La integración de la inteligencia artificial en el entorno digital está cambiando rápidamente la manera en que interactuamos con diversas plataformas. Uno de sus desarrollos más recientes es Gemini, que ya se encuentra disponible en Gmail, tanto en la versión web como en dispositivos móviles. Esta IA tiene como objetivo facilitar la gestión de los correos electrónicos, permitiendo a los usuarios ahorrar tiempo y ser más eficientes en sus tareas diarias.

Gemini no solo es un simple asistente de IA, sus capacidades abarcan desde la búsqueda de información específica hasta la redacción de correos y la síntesis de grandes volúmenes de datos. A continuación, detallamos cómo usar esta tecnología en Gmail, las diferentes funciones que ofrece, y cómo pueden transformar la forma en que gestionas tu bandeja de entrada.

Qué es Gemini y cómo se integra en Gmail

Gemini es la inteligencia artificial de Google diseñada para ayudar a los usuarios en diversas tareas, y su integración en Gmail permite utilizarla como un asistente personal para administrar correos electrónicos de manera más eficaz.

Gemini le permite a los usuarios tener más organización y optimizar tiempos en su correo electrónico. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Los usuarios de Android ya pueden disfrutar de la herramienta mediante la función Gmail Q&A, que permite hacer preguntas sobre la bandeja de entrada, buscar información concreta en los correos, o incluso resumir contenidos extensos. Aunque actualmente su implementación es más completa en Android, Google ha asegurado que pronto estará disponible también para dispositivos iOS.

Funciones clave de Gemini en Gmail

Resumir hilos de correos electrónicos

En lugar de tener que leer cada correo de manera individual, la IA es capaz de condensar la información clave en puntos resumidos, facilitando que los usuarios comprendan el contexto de una conversación en pocos segundos. Esta función es especialmente útil para quienes reciben grandes volúmenes de correos y necesitan captar la información más relevante rápidamente.

Para utilizar esta función, basta con seleccionar un hilo de correos que tenga más de dos respuestas y hacer clic en el botón de resumir. Gemini generará automáticamente un resumen con los puntos principales de la conversación, ahorrando así tiempo valioso.

Sugerencias de respuestas automáticas

Otra función de gran utilidad es la posibilidad de recibir sugerencias de respuestas automáticas. Basado en el contexto del correo electrónico, Gemini puede ofrecer varias opciones de respuestas rápidas que el usuario puede seleccionar y enviar. Esta funcionalidad es ideal para situaciones en las que es necesario responder correos con rapidez, sin comprometer la calidad de la respuesta.

Gemini le permite a los usuarios tener más organización y optimizar tiempos en su correo electrónico. (GOOGLE WORKSPACE)

Asistencia en la redacción de correos

Gemini también actúa como un asistente de redacción, ayudando a los usuarios a redactar correos electrónicos de manera más efectiva y precisa. Al analizar el contenido del correo, la IA puede sugerir frases o párrafos que se adapten mejor al mensaje que se desea transmitir. Esta función es particularmente valiosa para profesionales que necesitan asegurarse de que sus correos sean claros y concisos.

Búsqueda de información específica

Con Gmail Q&A, los usuarios pueden hacer preguntas específicas a Gemini sobre los correos recibidos, lo que facilita la búsqueda de detalles puntuales sin tener que pasar por largos hilos de conversación. Algunos ejemplos incluyen consultas como “¿Cuál es el número de orden de compra de mi empresa?” o “¿Cuánto gastamos en el último evento?”. Además, la IA también puede buscar información en Google Drive, integrando de manera efectiva datos almacenados en diferentes plataformas de Google.

Organización de correos no leídos y gestión de SPAM

Otra de las características más destacadas de Gemini es la capacidad para organizar los correos no leídos. Los usuarios pueden pedirle a la IA que muestre todos los correos electrónicos no leídos del día o de una fecha específica, lo que facilita la revisión de los mensajes pendientes. Además, Gemini también ayuda en la gestión del SPAM, verificando los correos no deseados y alertando sobre posibles amenazas o información irrelevante.

Gemini le permite a los usuarios tener más organización y optimizar tiempos en su correo electrónico. (GOOGLE)

Cómo activar y utilizar Gemini en Gmail

Activar y utilizar Gemini en Gmail es sencillo. En la versión móvil de Android, los usuarios solo necesitan hacer clic en el ícono de estrella negra que aparece en la esquina superior derecha de la app para empezar a interactuar con la IA. En la versión web, la IA está disponible a través de un panel lateral donde se puede encontrar el botón “Ask Gemini”.

Para quienes usan Gmail Q&A, la activación de las funciones de personalización e IA es esencial. Una vez habilitadas, la IA puede ser utilizada para hacer preguntas directamente sobre la bandeja de entrada o resumir correos electrónicos con un solo clic. Cabe destacar que Gemini no solo realiza búsquedas dentro de los correos, sino también en documentos de Google Drive relacionados con las consultas hechas por el usuario.

Aunque las funciones de Gemini en Gmail son avanzadas y prometen mejorar la productividad, actualmente están limitadas a los usuarios de Google Workspace y aquellos que cuenten con suscripciones a Google One AI Premium.

Lamentablemente, los usuarios de cuentas gratuitas de Gmail aún no tienen acceso a esta funcionalidad, y no hay una fecha confirmada para su lanzamiento a un público más amplio.