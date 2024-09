Conociendo a Astro Bot, el Mario Bros de PlayStation cargado de diversión

Gameplay de Astro Bot, un juego de plataformas con muchos elementos nostálgicos.

Los juegos de plataformas son un género que ya no son tan populares entre la mayoría de los gamers, los títulos de acción, de deportes, incluso algunos RPG, han relegado al género, por lo que desde el anuncio de Astro Bot, la comunidad creó cierto hype a su alrededor, haciéndolo uno de los juegos más esperados del catálogo de PlayStation 5 para 2024.

No podemos negar que la mayoría de usuarios de esta consola, disfrutó de gran manera Astro Bot Playroom, un juego gratuito que explotaba al máximo todas las características del DualSense y que viene incluido con la consola. Y al ser Team Asobi los mismos creadores de este nuevo juego, era de esperar que la vibración háptica y los gatillos adaptativos sean los protagonistas de la aventura.

Por lo que estaremos ante un juego que saca todo el provecho del mando de PlayStation en un estilo de juego muy similar a Mario Bros Odyssey y muchos guiños a los títulos referentes de Sony.

Este videojuego es una experiencia agradable, divertida e ideal para toda la familia, con muchas referencias a juegos clásicos de PlayStation. (Infobae)

De qué trata Astro Bot

La historia de Astro Bot comienza cuando nos encontramos viajando por la galaxia en una nave espacial con forma de PS5. Luego un extraño alien nos detiene y nos roba el núcleo central haciendo que caigamos en picada en un desolado planeta. Y durante nuestro aterrizaje forzoso, más piezas de nuestra astronave, empiezan a ser expulsadas por todo el universo.

Después del ataque alienígena nos hemos quedado sin tripulación, los 300 bots que se encontraban a bordo han sido expulsados junto con las piezas esenciales de la PS5. Ahora, la tarea principal de Astro será localizar a sus amigos mecánicos y reunirlos, mientras recupera todo el hardware y repara la nave.

Como se esperaba después del primer juego, toda esta aventura es extremadamente divertida, cada una de las 6 diferentes galaxias que visitaremos cuenta con una temática muy especial y dentro de ellas, podrás conocer planetas con mucha imaginación, que te harán explorar cada rincón en busca de los bots y también de algunos coleccionables.

Estos últimos se conforman en partes de un rompecabezas y en entradas a una galaxia misteriosa donde sus niveles cuentan con una dificultad más elevada. Es importante que sepas que la mayoría de mundos de Astro, no supondrán mucha dificultad si eres un gamer experimentado, mientras que para los más pequeños de la casa, será un reto que los impulsará a mejorar, más no los frustrará.

Esto se debe a que el juego no cuenta con un sistema de vida como en muchos otros plataformeros, aquí puedes caer del escenario o ser golpeado sin consecuencias mayores, solo regresarás a un checkpoint anterior, y estos los podrás encontrar de forma regular.

Cómo es la experiencia de juego de Astro Bot

Siguiendo con elementos del gameplay, en cada mundo que visites vas a encontrar poderes especiales que se ajustan perfectamente a la situación, aunque lo que más sorprende es el uso del Dualsense. Si vuelas con el cohete gallina, creas plataformas vegetales con el elefante regadera o lanzas golpes demoledores con los guantes de sapito, los gatillos adaptativos y la vibración háptica harán que jugar sea una experiencia totalmente sensorial.

Esto no quiere decir que solo los poderes hacen uso de las ventajas del DualSense, los escenarios también explotan al máximo al control de PS5, podrás sentir la lluvia caer sobre Astro, los sonidos de tus pasos sobre todo tipo de superficies a través del altavoz del control, y si usas audífonos el audio 3D es muy útil a la hora de buscar a los bots.

Además, el juego cuenta con un apartado gráfico excepcional, los mundos están llenos de detalles, el sistema de partículas también se lleva las palmas al lograr mostrar todo tipo de líquidos con diferentes viscosidades, y en ciertos momentos se logran ver cientos de elementos en pantalla cada uno con físicas realistas.

Uno de los aspectos más llamativos de Astro Bot es su colección de Bots, aquí podrás encontrar cientos de referencias a los juegos tanto propios de PlayStation, como otros pertenecientes a las sagas más importantes de los videojuegos, podrás encontrar a Kratos, Atreus, Nathan Drake, Elena Fisher, Spyro, Amaterasu, Aigis y Joker de la serie Persona, Ellie de The Last of Us y muchos otros personajes más.

Vale o no la pena Astro Bot

Astro Bot tan solo peca en su duración, en poco menos de 15 horas habrás terminado este juego y si quieres completarlo al 100% tan solo tendrás que dedicarle un par de horas más, algo que para algunos usuarios puede quedarse corto, pero que para el tipo de experiencia es suficiente.

Así que este nuevo exclusivo de PlayStation es un título que te divertirá de principio a fin, querrás compartir cada bot que encuentres, pero lastimosamente la duración y su rejugabilidad no es su punto más fuerte.