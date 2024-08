Seis errores que estás haciendo al cocinar con un microondas que podrían dañar el electrodoméstico

Los microondas son electrodomésticos comunes en los hogares debido a las facilidades que brindan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los microondas son electrodomésticos muy comunes en los hogares, ya que ofrecen una gran conveniencia al facilitar que se cocinen o calienten alimentos de una forma más rápida. Sin embargo, es posible que las personas cometan errores al usar estos aparatos, lo que podría afectar su rendimiento y provocar daños.

Es fundamental estar consciente de las prácticas adecuadas para evitar problemas y asegurar que el microondas funcione de manera óptima y duradera.

Errores comunes al cocinar con microondas

Cocinar carne cruda

No es aconsejable cocinar carne en el microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar carne cruda en el microondas puede ser problemático porque el calentamiento no siempre es uniforme. Las partes más gruesas de la carne pueden no alcanzar una temperatura segura para matar bacterias y patógenos, lo que puede resultar en una comida insegura. Además, el microondas puede que no no dore la carne adecuadamente, lo que afecta la textura y el sabor.

Usar recipientes de plástico débiles

Los recipientes de plástico débiles o no aptos para microondas pueden deformarse, derretirse o liberar sustancias químicas tóxicas cuando se calientan. Esto puede contaminar los alimentos y representar riesgos para la salud. Es importante usar recipientes etiquetados como aptos para microondas para garantizar la seguridad.

Calentar el agua por mucho tiempo

Calentar agua en el microondas por demasiado tiempo lleva a la ebullición súbita, también conocida como ebullición explosiva. Esto ocurre cuando el agua se calienta más allá de su punto de ebullición sin formar burbujas, y puede desbordarse violentamente al introducir una cuchara o al mover el recipiente. Esto puede causar quemaduras y accidentes.

No es recomendable agua por mucho tiempo en el microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No perforar la piel de los alimentos con piel

Al calentar alimentos con piel o cáscara, como patatas o maíz, es crucial perforar la piel para permitir que el vapor escape. De lo contrario, el vapor acumulado hace que el alimento explote dentro del microondas, potencialmente causando daños.

Calentar comida picante

Calentar alimentos picantes en el microondas hace que los vapores de las especias se concentren y causen irritación en los ojos o la piel al abrir el microondas. Además, el picante puede intensificarse en el microondas, haciendo que el sabor sea más fuerte de lo esperado. Es recomendable ventilar el microondas después de calentar alimentos picantes.

Es recomendable perforar los alimentos con piel como las papas para cocinarlas en el microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar verduras al vapor con demasiada agua

Cocinar verduras al vapor en el microondas con demasiada agua puede resultar en un exceso de humedad, lo que puede hacer que las verduras se vuelvan blandas y pierdan textura. Además, el exceso de agua puede diluir los sabores y nutrientes. Es mejor usar una cantidad moderada de agua y ajustar el tiempo de cocción según sea necesario.

Cómo limpiar un microondas

Limpiar un microondas es fundamental para mantener su buen estado y asegurar una cocina higiénica. Para comenzar, se recomienda preparar una solución de limpieza con agua y vinagre blanco.

Se debe llenar un recipiente apto para microondas con esta mezcla y calentarlo en el microondas durante unos minutos. El vapor generado por la solución ayudará a aflojar la grasa y los restos de comida adheridos a las paredes interiores del aparato.

Las paredes del microondas suelen acumular grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras calentar la solución, es aconsejable dejar el recipiente dentro del microondas durante unos minutos adicionales para permitir que el vapor continúe trabajando. Luego, se debe retirar el recipiente con cuidado y limpiar el interior del microondas con una esponja o un paño limpio.

El vapor habrá aflojado los residuos, facilitando la limpieza. También es importante retirar y lavar el plato giratorio con agua caliente y detergente, secándolo bien antes de volver a colocarlo en su lugar.

No se debe olvidar limpiar también el exterior del microondas, incluyendo el panel de control, con un paño húmedo. Asegurarse de secar todas las superficies para evitar la acumulación de humedad es crucial. Realizar una limpieza regular y asegurarse de que el microondas esté apagado y desconectado durante el proceso ayudará a mantener el aparato en óptimas condiciones