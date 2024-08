Adiós a WhatsApp en algunos iPhone: por qué dejará de funcionar

La aplicación de WhatsApp no es compatible con iPhone que no puede actualizar a iOS 12. (Fotocomposición: Infobae)

Esto se debe a que esta red social se mantiene constantemente agregando nuevas funciones y características que requieren un sistema operativo avanzado y actualizado para poder funcionar correctamente.

Los usuarios de dispositivos más antiguos tendrán que considerar actualizar sus teléfonos a modelos más nuevos si desean seguir utilizando WhatsApp y aprovechar todas las nuevas funciones.

WhatsApp verifica qué versión de iOS es la más antigua y la que menos se usa, para determinar si es compatible o no con su aplicación. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos teléfonos

WhatsApp puede dejar de funcionar en algunos teléfonos por varias razones, siendo la principal la incompatibilidad entre el sistema operativo y la aplicación. La compañía aclara:

“Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes. Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios.”

Agregan que también es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp.

WhatsApp limita los dispositivos que son compatibles con su aplicación por motivos de seguridad y actualizaciones. (WhatsApp)

Qué pasa si mi iPhone ya no es compatible con WhatsApp

Antes de dejar de admitir una versión de iOS, el usuario recibirá una notificación en WhatsApp y se le recordará varias veces que debe actualizarlo.

“Actualizaremos esta página con regularidad para asegurarnos de que los sistemas operativos más recientes que admitimos aparezcan aquí”, señala WhatsApp en su Centro de Ayuda.

En qué modelos iPhone no es compatible con WhatsApp

WhatsApp ya no es compatible con los modelos de iPhone que no pueden actualizarse a iOS 12 o versiones posteriores. A continuación, se detallan los modelos de iPhone que no podrán usar WhatsApp debido a esta restricción de compatibilidad:

Solo los teléfonos iPhone con iOS 12 o versiones posteriores tienen acceso a WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 4s

Cómo saber que versión de iOS tengo

El proceso para conocer que versión del sistema operativo hay en un iPhone, se deben seguir estos pasos:

Ir a ‘Ajustes’ de iPhone. Dirigirse a ‘General’ y luego a ‘Información’. Verificar con que versión de iOS se cuenta.

Aún no se ha lanzado la versión estándar de iOS 18 a todo el público. REUTERS/Aly Song/

Cómo se actualiza la versión de iOS en iPhone

Para obtener la versión más reciente disponible de iOS, se deben seguir estos pasos:

Ir a ‘Configuración’, luego, a ‘General’ y después a ‘Actualización de software’. Tocar ‘Actualizaciones automáticas’ y activar ‘Descargar actualizaciones de iOS’. Seleccionar ‘Instalar actualizaciones de iOS’. El dispositivo se actualiza automáticamente a la versión más reciente de iOS.

Cuál es la versión más reciente de iOS

La versión más reciente del sistema operativo iOS es la 17. Esta actualización integró la función StandBy, que ofrece una experiencia de pantalla completa cuando el teléfono está en posición horizontal y cargándose. Los usuarios pueden personalizar esta vista para mostrar estilos de reloj, fotos favoritas o widgets.

Con iOS, los usuarios pueden personalizar las llamadas según el contacto con el que se comunican. (Apple)

Además, iOS 17 presentó una nueva forma de personalizar la visualización de contactos, permitiendo que los usuarios ajusten cómo aparecen las personas con las que se comunican a través de llamadas. Las visualizaciones se pueden personalizar con fotografías, emojis, tipografías y colores de fuente llamativos.

La actualización también incluyó la nueva aplicación Journal, que actúa como un diario digital, integrándose con la galería del teléfono para ayudar a llevar un registro de las actividades diarias.

Cuál es la próxima versión de iOS

iOS 18, la próxima versión para iPhone, integrará Apple Intelligence, una plataforma avanzada de inteligencia artificial diseñada para mejorar la eficiencia del dispositivo. Esta actualización incluirá herramientas de edición de texto, opciones de personalización de la interfaz y la integración de ChatGPT en Siri.

Aparte de las funciones basadas en IA, iOS 18 permitirá a los usuarios grabar llamadas y recibir automáticamente una transcripción de las mismas en la aplicación Notas.