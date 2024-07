Aprende a identificar y eliminar los seguidores falsos en tu Instagram, seguro te están espiando

Algunos creadores de contenido compran seguidores, pero eso afecta su impacto en las publicaciones. (dpa)

Ganar seguidores en Instagram es el objetivo de muchos usuarios, algunos por gusto y otros por el interés de monetizar sus redes sociales. Sin embargo, la presencia de seguidores falsos puede poner en peligro la efectividad de las campañas y la autenticidad de los influencers.

Detectar estos estas cuentas fake es crucial para mantener la credibilidad y asegurar un retorno de inversión positivo. Para conocer esta información hay diferentes herramientas, la propia aplicación de Meta tiene una función que identifica esta información y, además, hay aplicaciones de terceros y métodos de intuición que permiten entender el comportamiento de estos falsos seguidores.

Métodos para detectar seguidores falsos

La herramienta de Instagram

Entrando al perfil de la red social y pulsando sobre Seguidores, aparecerá una sección con cuentas marcadas para ‘revisión’. Estos son perfiles que la aplicación considera spam y potencialmente falsos. Lo que podemos hacer es ingresar en esta casilla y ver cada una de las cuentas alertadas para determinar si son falsas o no. En caso de considerar que no son reales, tenemos la opción de eliminarlos y de esa forma ya no serán nuestros seguidores.

Balance entre seguidores y seguidos

Los influencers genuinos suelen tener una gran diferencia entre el número de seguidores y las cuentas que siguen. Un perfil con muchos seguidores y muy pocas cuentas seguidas puede ser sospechoso. Asimismo, si un perfil sigue a muchas cuentas, pero tiene pocos seguidores, también puede ser una señal de alerta.

Algunos creadores de contenido compran seguidores, pero eso afecta su impacto en las publicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisión de perfiles:

Los seguidores falsos a menudo tienen perfiles sin fotos, biografías incompletas o sin publicaciones. Revisar manualmente algunos perfiles de seguidores puede revelar estas características. Además, los perfiles con nombres de usuario extraños o que siguen a un gran número de cuentas, pero tienen pocos seguidores. Todos estos son indicativos de falsos seguidores.

Comentarios y likes:

Los comentarios genéricos o spam, como “¡Genial!” o “¡Me gusta!”, son comunes entre los seguidores falsos. Si un perfil tiene muchos comentarios irrelevantes o repetitivos, es probable que se trate de una cuenta con seguidores falsos. Asimismo, una alta cantidad de seguidores con muy pocos likes y comentarios en las publicaciones puede ser una señal de alerta.

Crecimiento de seguidores:

Un crecimiento repentino y desproporcionado en el número de seguidores sin una causa evidente, como una colaboración importante o aparición en medios, puede indicar la compra de seguidores. Los influencers auténticos tienden a ganar seguidores de manera gradual y constante.

Algunos creadores de contenido compran seguidores, pero eso afecta su impacto en las publicaciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Herramientas para detectar seguidores falsos

Existen varias herramientas que pueden ayudar a identificar seguidores falsos en Instagram, proporcionando análisis detallados y facilitando la toma de decisiones informadas.

Socialblade:

Conocida por su uso en YouTube, también es útil para Instagram. Socialblade ofrece datos sobre el balance entre seguidores y seguidos, tasa de engagement y crecimiento de la cuenta. Esta herramienta ayuda a identificar patrones sospechosos y posibles seguidores falsos.

HypeAuditor:

Esta plataforma mide diversos indicadores para evaluar la calidad de la audiencia de una cuenta. Una de sus características destacadas es el análisis de geoposicionamiento, que permite ver de qué países provienen los seguidores. Si la mayoría de los seguidores de un perfil español provienen de otro país, podría ser una señal de seguidores falsos.

Kolsquare:

Además de analizar la calidad de la audiencia, Kolsquare ofrece funciones específicas como “Audience Overlap” y “Credibility Score”. La primera cuantifica la superposición de audiencias entre diferentes influencers, ayudando a evitar la saturación de mensajes a la misma audiencia. La segunda proporciona una puntuación de credibilidad basada en la calidad de la audiencia y la presencia de seguidores falsos.

Algunos creadores de contenido compran seguidores, pero eso afecta su impacto en las publicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de los seguidores falsos

La presencia de seguidores falsos no solo afecta la credibilidad de los influencers, sino que también tiene un impacto negativo en las marcas. Los falsos seguidores distorsionan las métricas de engagement, generando una percepción inflada del impacto real de las campañas.

Esto puede resultar en inversiones de marketing infructuosas y la pérdida de oportunidades valiosas de colaboración con influencers genuinos.

Por ejemplo, en España, el uso de perfiles falsos puede tener consecuencias legales. La compra o utilización de seguidores falsos puede violar los términos de servicio de las plataformas de redes sociales, resultando en la suspensión o eliminación de la cuenta. También puede estar sujeto a leyes relacionadas con la publicidad engañosa o la protección del consumidor, poniendo en riesgo la reputación de las marcas y los individuos involucrados.