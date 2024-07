Apple TV+ gratis por tres meses: requisitos y cómo acceder a esta promoción

Apple TV+ cuenta con series como Ted Lasso y toda la temporada de la MLS. (REUTERS)

Disfrutar de Apple TV+ si pagar es posible gracias a una oferta que está disponible actualmente en la aplicación. Se trata de un acceso gratuito a su contenido exclusivo durante tres meses. Esta promoción llega en el momento perfecto, ya que la plataforma recibió más de 70 nominaciones en los Premios Emmy 2024, siendo la oportunidad de disfrutar de las mejores series y películas de la plataforma sin costo alguno.

El acceso a esta opción es totalmente legal y lo hace directamente Apple, por lo que no se necesitan de intermediarios, sino uno únicamente seguir el proceso que vamos a detallar a continuación, por lo que no es necesario realizar un pago en ningún momento.

Cómo tener Apple TV+ gratis por tres meses

Para tener Apple TV+ gratis durante tres meses no importa si ya has disfrutado de ofertas similares en el pasado, si has sido suscriptor pago o si has aprovechado el período de prueba gratuito que ofrece Apple TV+. La oferta es válida para todos, sin excepción. Para activarla, solo necesitas seguir estos pasos:

Abre el enlace tv.apple.com/channel/tvs.sbd.4000 que te redirigirá a la aplicación o la web de la aplicación. Si este enlace no funciona, ve a tu navegador e ingresa a Apple TV+ y busca un botón llamado Free Trial.

Una vez en la página, sigue las instrucciones para registrarte o ingresar a tu cuenta de Apple TV+.

La página te informará sobre la promoción y podrás activarla con un simple clic.

A partir de ese momento, tendrás tres meses completos para explorar todo el contenido que Apple TV+ tiene para ofrecer.

Es importante señalar que esta promoción es completamente legal y validada por Apple TV+. No estarás accediendo de manera ilegal al contenido, ni comprometiendo tus datos personales. Esta oferta está diseñada para atraer a nuevos usuarios y permitir que más personas experimenten el servicio sin compromisos iniciales.

Al activar esta promoción, se te otorgará el mismo acceso que a un suscriptor pago, lo que significa que al finalizar los tres meses, se te cobrará automáticamente la tarifa de suscripción mensual. Para evitar este cargo, es recomendable cancelar la suscripción antes de que termine el período gratuito. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Ya sea en tu iPhone, iPad o Mac, abre los ajustes y dirígete al apartado de tu nombre (arriba del todo).

Entra en el área de suscripciones y selecciona la de Apple TV+.

Anula la suscripción. No te preocupes, podrás seguir disfrutando de la promoción durante los tres meses completos. La cancelación solo impedirá que se te cobre una vez que finalice el período gratuito.

Cómo obtener Apple TV+ en PlayStation 5

Sony presenta una excelente oportunidad para los usuarios de PS4 y PS5, al permitir que los propietarios de estas consolas tendrán consigan tres meses gratis de Apple TV+, cumpliendo algunas condiciones:

Tener una consola PS4 o PS5.

Contar con una cuenta de PlayStation Network activa.

Disponer de un Apple ID con un método de pago asociado.

Además, esta promoción es válida solo para los nuevos suscriptores de Apple TV+ y aquellos que regresan y cumplan con los requisitos de la plataforma en su región.

Para reclamar los tres meses gratuitos de Apple TV+, los usuarios deben seguir estos pasos:

Buscar la aplicación Apple TV+: en PS4, la aplicación se encuentra en la sección “TV y video” del menú principal. En PS5, está ubicada en la pestaña “Contenido multimedia”. Descargar e instalar la aplicación: si aún no tienen la aplicación, deben descargarla e instalarla en su consola. Iniciar sesión con su Apple ID: una vez instalada la aplicación, deben iniciar sesión con su Apple ID o crear uno nuevo si aún no tienen una cuenta. Activar la suscripción gratuita: al completar estos pasos, la prueba gratuita de tres meses se reflejará en su cuenta y ya podrán disfrutar de todo el contenido disponible en Apple TV+.