Falla global de Microsoft y CrowdStrike: Cómo contactar asistencia si el PC no prende

Es recomendable contactarse con Microsoft y CrowdStrike. (Fotocomposición: Infobae)

Debido a la falla mundial de Microsoft relacionada con un error de actualización de la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike, Satya Nadella ha instado a los usuarios a comunicarse con las compañías involucradas si los errores persistían o si tenían problemas para volver a estar en línea.

Este fallo provoca que los dispositivos muestren una pantalla azul con el mensaje “Your device ran into a problem and needs to restart”. La solución más recomendada es reiniciar el dispositivo en modo seguro. Microsoft también indica que otras opciones incluyen restaurar una copia de seguridad con una fecha previa al fallo o reparar el disco del sistema operativo sin conexión.

En caso de que ninguna de estas soluciones funcione o haya dificultades para volver a estar en línea, hay que contactar a Microsoft o CrowdStrike.

Es necesario iniciar sesión en el portal de Azure para comunicarse con Microsoft. (Microsoft Azure)

Cómo comunicarse con Microsoft

Para comunicarse con Microsoft tras el fallo con CrowdStrike, el usuario tiene que seguir estos pasos:

Ingresar a https://azure.microsoft.com/es-es/support/ Seleccionar ‘Envía una incidencia de soporte técnico’. Iniciar sesión con una de Microsoft. Completar el formulario con toda la información relacionada con el fallo y enviarlo.

Una alternativa es comunicarse a través de mensaje directo con la cuenta de Azure Support en X (red social anteriormente conocida como Twitter).

En la página de la plataforma de ciberseguridad hay un formulario para contactarse con ellos. (CrowdStrike)

Cómo comunicarse con CrowdStrike

El usuario quiere comunicarse con CrowdStrike debe considerar este paso a paso:

Ir a la página de CrowdStrike. Seleccionar la opción de ‘Contáctenos’ ubicada en la parte superior derecha. Deslizar hasta abajo hasta encontrar ‘Soporte técnico’ Seleccionar ‘Portal de Soporte’. Iniciar sesión. Llenar el formulario con toda la información sobre la falla y enviarlo.

En la página web de esta compañía de ciberseguridad se encuentra este correo electrónico info@crowdstrike.com, por si el usuario desea mayor información.

Los usuarios tienen que iniciar sesión para reportar una falla. (CrowdStrike)

Cómo se soluciona la pantalla azul

Inicialmente, se sugiere a los usuarios afectados reiniciar sus dispositivos, lo cual puede solucionar temporalmente la falla en muchos casos.

Según la página de información de Microsoft Azure, algunos usuarios han tenido que reiniciar sus dispositivos hasta 15 veces para restaurar su funcionamiento normal. Si la falla persiste después del reinicio, Microsoft recomienda restaurar una copia de seguridad o reparar el disco del sistema operativo sin conexión.

Cómo reiniciar manualmente una computadora

Para reiniciar en modo seguro, es crucial sostener el botón de encendido hasta que el equipo se apague por completo. Después, esperar a que la pantalla se apague y volver a presionar el botón de encendido. Este procedimiento debe realizarse en modo seguro.

Es importante que el reinicio del dispositivo sea en Modo seguro. (Infobae)

Cómo restaurar una copia de seguridad en una computadora

Para recuperar una copia de seguridad desde el portal de Microsoft Azure, es necesario acceder al servicio de recuperación, seleccionar los elementos de copia de seguridad, escoger la máquina virtual específica y optar por la opción de restaurar VM. Después, configurar las preferencias, revisar los detalles y confirmar el proceso de restauración.

Cómo reparar el disco del sistema operativo sin conexión

Para corregir el disco del sistema operativo sin conexión, primero se debe apagar la computadora, desvincular el disco afectado, crear una máquina virtual de reparación y conectar nuevamente el disco. Después, iniciar la máquina virtual de reparación, ejecutar el comando ‘chkdsk /f’, desvincular el disco y finalmente volver a conectarlo al dispositivo original.

Para reiniciar manualmente la computadora se debe presionar el botón de apagado/encendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es CrowdStrike y cómo se relaciona con Microsoft

CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad establecida en 2011, ofrece soluciones para proteger a las organizaciones contra diversas amenazas digitales. Se caracteriza por su enfoque en la seguridad basada en la nube y el empleo de inteligencia artificial para la detección y prevención de ataques cibernéticos.

La integración de CrowdStrike con Microsoft Azure proporciona seguridad a las máquinas virtuales y otros servicios alojados en esta plataforma de computación en la nube de Microsoft.

Además, colabora estrechamente con Microsoft 365 para garantizar la protección de dispositivos y aplicaciones utilizados en entornos empresariales.