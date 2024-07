Cómo hacer que suene la alarma cuando el celular está apagado

El móvil tiene varias funciones entre las que pueden servir como despertador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de activar una alarma en un teléfono móvil apagado es una característica demandada por muchos usuarios, aunque no todos los dispositivos disponen de esta función.

Conocer esta característica es de gran utilidad para muchos usuarios, porque permite mayor tranquilidad, especialmente para aquellos que desean minimizar el uso de dispositivos electrónicos durante su horario de sueño, sin sacrificar la puntualidad al despertar.

Sin embargo, esta función se puede encontrar de diversas formas entre los diferentes tipos de dispositivos y fabricantes, así que, a continuación, presentamos las formas disponibles.

¿La alarma de un celular puede sonar así esté apagado?

Para algunos es mejor apagar el celular antes de dormir. (Foto: Freepik)

Para lograr que un celular emita una alarma cuando está apagado, en algunos dispositivos todavía permiten la programación del encendido automático antes de que sea la fecha configurada.

Esta funcionalidad es común en teléfonos que utilizan chips MediaTek y Qualcomm, que son capaces de gestionar el encendido del dispositivo de manera oportuna.

Marcas como Sony, HTC, Huawei, OPPO, Alcatel, BQ y OnePlus han incorporado esta capacidad en algunos de sus modelos, ofreciendo una solución a quienes desean contar con una alarma confiable sin tener que mantener el teléfono encendido durante toda la noche.

Cómo hacer sonar la alarma si un iPhone está apagado

En contraste, los dispositivos de Apple no disponen de un sistema de encendido/apagado programado. Esto significa que en un iPhone no es posible que una alarma suene si el teléfono está apagado.

Esta función no está disponible en usuarios iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta limitación ha llevado a los usuarios de iPhone a buscar alternativas para asegurarse de que su alarma funcionará aunque deseen minimizar la energía utilizada durante la noche.

Qué hacer si mi celular no deja que suene la alarma cuando está apagado

Para los dispositivos que carecen de la opción de encendido/apagado programado, existen otras alternativas que pueden ayudar a mitigar el consumo de batería y reducir las interrupciones nocturnas.

Una de las estrategias más simples es utilizar el Modo Avión, que apaga todas las conexiones inalámbricas, lo que reduce significativamente el consumo de batería. Además, este modo asegura que no habrá notificaciones o llamadas que puedan interrumpir el descanso.

Otra solución es el uso del Modo Noche o No Molestar, disponible en dispositivos Android con versión 5.1 o superior. Este modo permite silenciar todas las notificaciones y llamadas, con la opción de hacer excepciones para contactos favoritos.

El tiempo de descanso es crucial para no sufrir problemas durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto quiere decir que el usuario puede dormir sin interrupciones, mientras mantiene la alarma activa y lista para sonar a la hora programada.

Qué aplicaciones pueden ser útiles como despertador

Existen aplicaciones de terceros que ofrecen opciones personalizadas para alarmas. Aplicaciones como “Puzzle Alarm Clock y Sleep if you can” presentan métodos novedosos para asegurarse de que el usuario realmente se despierte.

Por ejemplo, Puzzle Alarm Clock requiere que el usuario resuelva un problema matemático o un rompecabezas para desactivar la alarma, lo que exige un mayor nivel de alerta mental.

Sleep if you can, por otro lado, pide una fotografía específica para desactivar la alarma, como una imagen de un objeto en otra habitación, obligando así al usuario a levantarse y moverse.

Estas aplicaciones están disponibles para varios tipos de dispositivos. (Foto: Freepik)

Estos métodos no solo aseguran que el usuario se despierte, sino que también activan la mente, lo que puede ayudar a empezar el día con un poco de ejercicio mental. Ambas apps están disponibles para Android y, en algunos casos, para iOS, proporcionando opciones adicionales en un mercado competitivo.

Por qué es importante apagar el celular durante el sueño

Entre los principales beneficios de apagar el móvil durante el horario nocturno están: el ahorro de batería y la facilidad de mantener un ambiente libre de interrupciones durante la noche.

No obstante, siempre dependerá del modelo específico del dispositivo y su procesador para determinar cuál es la mejor solución para cada usuario.

Asimismo, a medida que la tecnología sigue avanzando, es posible que se evidencien más innovaciones en este campo, brindando a los usuarios más opciones para gestionar sus dispositivos de manera eficiente y efectiva.