Qué hacer cuando no se ven los contactos en WhatsApp

Restablecer las configuraciones del teléfono podría hacer que los contactos aparezcan en WhatsApp. (WhatsApp)

En muchas ocasiones, la incapacidad de ver todos los contactos en WhatsApp puede resultar frustrante. Existen varias razones por las cuales esto puede ocurrir, desde problemas con los permisos de la aplicación hasta errores en la configuración del número de teléfono.

De esta forma, las tres soluciones para ver los contactos en WhatsApp son: restablecer la cuenta de esta red social en el teléfono, revisar los permiso otorgados y verificar que los números internacionales tengan el prefijo correcto.

Cómo restablecer los contactos en WhatsApp

Para restablecer la sincronización entre WhatsApp y los contactos del teléfono, se debe hacer lo siguiente:

Este proceso puede cambiar de acuerdo al sistema operativo de cada teléfono. (Captura de pantalla sistema operativo Android)

1. Ir a ‘Ajustes del teléfono’, luego a ‘Cuentas’ o ‘Contraseñas’ y seleccionar WhatsApp.

2. Tocar ‘Eliminar cuenta’.

3. Ir a WhatsApp y actualizar.



Al seleccionar ‘Eliminar cuenta’ en los ajustes del teléfono, es posible que se genere una notificación para informar que se eliminarán los mensajes, contactos y otros datos de WhatsApp del teléfono. Sin embargo, la compañía señala que “esto no es así”.

Cómo revisar los permisos que WhatsApp tiene en mi teléfono

El usuario debe ajustar los permisos de WhatsApp de acuerdo a sus preferencias. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Una razón por la cual los contactos pueden no aparecer en WhatsApp es que el usuario no ha otorgado los permisos necesarios a la aplicación para acceder a su libreta de contactos. Para revisar los permisos, se consideran estos pasos:

1. Ir a ‘Ajustes del teléfono’.

2. Tocar la opción de ‘Aplicaciones’ y luego la de WhatsApp.

3. Desplazarse hasta abajo para ver los permisos que la app tiene.

4. Modificar permisos si es necesario.

No aparecen contactos internacionales en WhatsApp

Si todavía no se visualizan ciertos contactos en WhatsApp, especialmente si son extranjeros se recomienda verificar haber ingresado correctamente el número de teléfono en formato internacional completo. Es decir, si el número es de Estados Unidos debe tener el prefijo +1.

Es importante verificar que el prefijo es correcto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué no puedo ver la información de perfil de un contacto

Algunas posibles razones por las cuales una persona no puede ver la información de perfil de un contacto en WhatsApp pueden incluir:

- Privacidad del contacto: El contacto puede haber configurado su perfil para que solo ciertos usuarios puedan ver su información.

- Bloqueo: Es posible que el contacto haya bloqueado al usuario en WhatsApp, lo que impide ver su perfil y cualquier otra información.

- Estado de conexión: Si el contacto no está actualmente conectado a WhatsApp o no tiene conexión a internet, la información de perfil puede no estar disponible en ese momento.

Es recomendable actualizar la aplicación de WhatsApp para las funciones más recientes. (Google Play Store)

- Errores técnicos: Pueden ocurrir problemas temporales en la aplicación que impidan la carga o visualización de la información de perfil.

- Actualización de la información: Si el contacto ha cambiado su información de perfil recientemente, podría llevar un tiempo para que se reflejen estos cambios en la aplicación del usuario.

Por qué no veo una función de WhatsApp

Un usuario podría no ver una función específica en WhatsApp por varias razones:

- Actualización de la aplicación: Es posible que la función esté disponible en versiones más recientes de WhatsApp. Si el usuario no ha actualizado la aplicación a la última versión disponible, es probable que no tenga acceso a la función más reciente.

- Dispositivo o sistema operativo no compatible: Algunas funciones nuevas pueden requerir versiones específicas del sistema operativo o hardware compatible. Si el dispositivo del usuario no cumple con estos requisitos, es posible que la función no esté disponible para ellos.

Es posible que una función de WhatsApp no aparezca porque no es compatible con la versión del sistema operativo del teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

- Configuración regional: Algunas funciones pueden estar limitadas o restringidas según la región geográfica del usuario debido a normativas legales o preferencias del mercado.

- Fase de implementación: WhatsApp a menudo implementa nuevas funciones en fases, lo que significa que no todos los usuarios tendrán acceso simultáneo a todas las nuevas características. Puede llevar algún tiempo antes de que la función esté disponible para todos los usuarios.

Para resolver este tipo de problemas, se recomienda asegurarse de que la aplicación esté actualizada a la última versión disponible y verificar si la función en cuestión tiene requisitos específicos de dispositivo o ubicación.

Además, reiniciar la aplicación o el dispositivo puede ayudar a resolver problemas técnicos temporales que puedan estar afectando la visibilidad de las funciones.