Apple y Meta serían los nuevos y poderosos socios de la inteligencia artificial generativa

Apple y Meta buscan una alianza para llevar la IA generativa a los usuarios, a través de iPhone y otros dispositivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Después de confirmar la llegada de ChatGPT a sus dispositivos, Apple está en conversaciones con Meta para integrar la inteligencia artificial de la empresa de Mark Zuckerberg a su ecosistema y productos. Estas negociaciones fueron reveladas por The Wall Street Journal, y el enfoque de ambas compañías es potenciar sus servicios de IA generativa, aprovechando los desarrollos tecnológicos de cada uno.

Los creadores del iPhone ya cuentan con pequeños modelos de lenguaje, integrados en Apple Intelligence, el nombre que la empresa le dio a su IA. Por eso su objetivo es encontrar más aliados, como ya lo hicieron con OpenAI, para integrar modelos grandes y Meta es un socio ideal, ya que ellos vienen creando diferentes tecnologías enfocadas principalmente en desarrolladores.

Las motivaciones detrás de esta alianza entre Apple y Meta

Apple ha llegado recientemente al mercado de la inteligencia artificial generativa. Aunque ha desarrollado sus propios modelos de IA más pequeños, la empresa ha reconocido la necesidad de asociarse con otros líderes del sector para manejar tareas más complejas.

Craig Federighi, líder de software de la compañía, señaló en la reciente Worldwide Developers Conference que “queríamos empezar con los mejores”, refiriéndose a la colaboración inicial con ChatGPT de OpenAI.

Meta, por otro lado, está buscando formas de maximizar la adopción de su tecnología de IA generativa. Desde el lanzamiento de Llama 2 en julio de 2023, y posteriormente Llama 3 en abril de este año, la empresa de Zuckerberg ha logrado mayor apoyo y adopción dentro de la industria frente a estos temas.

Sin embargo, una asociación con Apple podría representar un gran avance para la empresa, permitiendo que su tecnología llegue a millones de usuarios a través de los dispositivos de la marca.

Las negociaciones todavía no están finalizadas y podrían no concretarse. Meta ha declinado comentar sobre los diálogos, y tampoco Apple ha dado una respuesta sobre la información que reveló The Wall Street Journal.

Sin embargo, el medio ha conocido que el enfoque que quiere la compañía no es una reinvención total, sino añadir características impulsadas por IA a sus productos existentes, como sugerencias de escritura y emojis personalizados. Este enfoque pragmático podría ser clave para la adopción de la IA a gran escala, permitiendo aprovechar las asociaciones para superar las capacidades de sus propios modelos.

Un acuerdo con Meta permitiría a Apple diversificar sus asociaciones en IA, reduciendo la dependencia de un solo proveedor como OpenAI. Algo ideal para los dueños de Facebook, porque sería una manera más de validar el crecimiento de su tecnología y la forma de distribuir su IA a usuarios en concreto.

Además, al no buscar pagos directos por estas colaboraciones, Apple ofrece una distribución masiva a sus socios, quienes a cambio pueden vender suscripciones premium a través de la plataforma de Apple.

Por ejemplo, Gene Munster, analista veterano de Apple, asegura que la integración de ChatGPT podría duplicar su uso, aunque esto también incrementará los costos de infraestructura entre un 30% y 40%. Según el experto, entre el 10% y el 20% de los usuarios de Apple podrían optar por pagar una suscripción premium a productos como ChatGPT.

La posible colaboración también marca un punto de inflexión en la relación entre Apple y Meta. Las tensiones entre ambas compañías han persistido durante más de una década.

En 2021, Apple introdujo cambios de privacidad en sus dispositivos móviles que, según Meta, resultaron en una pérdida de 10 mil millones de dólares en ingresos durante 2022. Además, en abril de este año, la empresa de Zuckerberg publicó instrucciones para que los anunciantes esquivaran el cobro del 30% que Apple impone por las “publicaciones patrocinadas”.

El comienzo de más alianzas

Además de OpenAI y Meta, Apple también ha mantenido conversaciones con startups de inteligencia artificial como Anthropic y Perplexity. Estas empresas buscan integrar sus tecnologías en Apple Intelligence, lo que subraya la fuerte estrategia que tiene la empresa por ofrecer una gama de opciones de IA para sus usuarios.

Sin embargo, la implementación de Apple Intelligence no será universal. La empresa ha anunciado que, debido a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, planea retener esta tecnología en sus nuevos sistemas operativos (iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia) dentro de la región europea.

Apple argumenta que los requisitos de interoperabilidad de la DMA podrían comprometer la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios.