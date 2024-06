Conoce la fecha en la que Microsoft cambiará la forma de iniciar sesión en Hotmail y Outlook

La doble autenticación será obligatoria en las cuentas de Microsoft desde septiembre de 2024. (Microsoft Outlook)

Microsoft ha anunciado cambios en la forma en que los usuarios iniciarán sesión en sus cuentas de correo electrónico personal a través de Outlook, Hotmail y Live. Una decisión que llega después de recomendar a los usuarios dejar de usar contraseñas y optar por métodos más seguros.

Estas modificaciones, que entrarán en vigor a partir del 16 de septiembre de 2024, marcan el fin del uso de credenciales básicas, para empezar a usar sistemas más complejos y modernos, que permitan aumentar la seguridad en las cuentas de correo.

Durante años, la autenticación básica, que simplemente requería un nombre de usuario y una contraseña, fue el estándar de facto para iniciar sesión en cuentas de correo electrónico. Sin embargo, esta práctica se ha vuelto cada vez más vulnerable frente a los crecientes ataques cibernéticos y las sofisticadas técnicas de phishing utilizadas por los delincuentes en línea.

Por ese motivo, Microsoft ha reconocido esta vulnerabilidad y ha decidido tomar medidas para mitigar los riesgos asociados con el acceso no autorizado a las cuentas de correo electrónico de sus usuarios.

Nueva forma de iniciar sesión en la cuenta de correo de Microsoft

En un comunicado oficial publicado en el blog de Outlook, Microsoft detalló los próximos cambios que afectarán a todos los usuarios de cuentas personales de correo electrónico como Hotmail, Outlook y Live.

“La autenticación básica es un estándar obsoleto en la industria. Las amenazas que plantea solo han aumentado con el tiempo y ya hemos dejado de utilizar la autenticación básica en numerosos productos. Existen alternativas de autenticación de usuarios mejores y más efectivas”, publicó la empresa en un comunicado.

Todos los usuarios deberán adoptar métodos modernos de autenticación que añadan un factor adicional de seguridad, como la verificación en dos pasos mediante el número de móvil, una dirección de correo alterna o un token de seguridad. Esta medida busca proteger las cuentas contra accesos no autorizados y la posible reutilización de credenciales robadas.

Para muchos usuarios habituados a la autenticación básica, este cambio significará ajustes en la forma en que acceden a sus correos electrónicos diariamente. A partir del 16 de septiembre de 2024, aquellos que no hayan configurado métodos adicionales de seguridad en sus cuentas experimentarán dificultades para iniciar sesión, como la imposibilidad de acceder a sus correos electrónicos.

“Con los métodos de autenticación modernos, aplicamos procesos/tokens adicionales que los usuarios pueden no notar y que agregan una capa adicional de seguridad. Cualquiera que intente utilizar una aplicación que no admita la autenticación moderna ya no podrá acceder a su correo electrónico desde esas aplicaciones”, informó la compañía en una publicación.

Microsoft ha recomendado varias medidas para facilitar la transición hacia la autenticación. Una de las opciones más accesibles es descargar la aplicación oficial de Outlook en dispositivos iOS, Android, Mac o Windows, o utilizar clientes de correo como Apple Mail o Mozilla Thunderbird que sean compatibles con la autenticación moderna.

De esta forma, la autenticación básica (nombre de usuarios y contraseña), ya no será compatible con las cuentas de correo electrónico personal de Microsoft después de la fecha establecida.

Además de la eliminación de la autenticación básica, Microsoft también ha anunciado la finalización del soporte para las aplicaciones de Correo y Calendario para Windows para finales de 2024, instando a los usuarios a migrar a la aplicación Outlook for Windows, que ofrece características avanzadas y soporte para la autenticación moderna.

También confirmó el cierre de la versión light de Outlook para el 19 de agosto de 2024. Esta aplicación está destinada para los usuarios con celulares antiguos o de gama de entrada, pero según los parámetros de la empresa ya no cumple con los requisitos de seguridad y quienes tengan estos teléfonos tendrán que acceder a Outlook.com a través de un navegador para revisar su correo electrónico.