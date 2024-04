Billie Eilish y 200 cantantes más firman carta en contra del uso de IA en la música

Billie Eilish con otros 200 artistas rechazan que la IA imite sus voces en contextos creativos de música. REUTERS/Aude Guerrucci

Un grupo de más de doscientos renombrados artistas del ámbito musical, que incluye a figuras como Billie Eilish, Camila Cabello, Katy Perry y Sam Smith, se han unido para emitir un comunicado histórico condenando el empleo “irresponsable y depredador” de la inteligencia artificial en el proceso de creación de música.

La misiva, difundida por la Artist Rights Alliance (ARA), tiene como meta poner fin a lo que estos músicos describen como un “asalto a la creatividad humana”.

A través de este comunicado de urgencia, quienes lo respaldan manifiestan su alarma ante la utilización de la IA para imitar y modificar la voz y apariencia de los artistas reconocidos, lo cual infringe sus derechos y perjudica el entorno musical.

“Hay que detener este asalto a la creatividad humana. Debemos protegernos contra el uso depredador de la IA para robar la voz y la imagen de los artistas profesionales, violar los derechos de los creadores y destruir el ecosistema musical”, declaran.

Billie Eilish en contra de la inteligencia artificial

Artistas latinos como Juanes y Luis Fonsi también firmaron la carta abierta. (Artist Rights Alliance)

El documento también señala el peligro que la IA posee sobre la privacidad y la identidad de los artistas. Los signatarios apuntan que ciertas corporaciones están aprovechándose del trabajo de artistas humanos para formar modelos de IA sin obtener su autorización previa, una acción que podría conllevar a una reducción considerable en los ingresos generados por los creadores.

“Cuando se usa irresponsablemente, la IA supone amenazas enormes para nuestra habilidad de proteger nuestra privacidad, nuestras identidades y nuestras vidas”, destacan.

En este sentido, la ARA destaca la capacidad de la IA en fomentar la creatividad humana, aunque subrayando la necesidad de aplicarla de manera ética. “Creemos en el potencial de estos sistemas para potenciar la creatividad humana, pero cuando se usa responsablemente”, sostienen.

“Hacemos un llamamiento a todos los desarrolladores de IA para que se comprometan a no desarrollar ni desplegar tecnología, contenidos o herramientas de generación de música por IA que socaven o sustituyan el arte humano de los compositores y artistas o nos nieguen una compensación justa por nuestro trabajo”, concluyen los artistas firmantes.

Katy Perry también firmó la carta en contra del uso de la IA en la música. REUTERS/Mario Anzuoni

¿Cómo se usa la IA en la producción musical?

La inteligencia artificial en la producción musical se ha convertido en una herramienta poderosa que modifica la manera en que artistas y productores abordan la creación de música.

Esta tecnología se utiliza de diversas formas, desde la composición automatizada de melodías y armonías hasta la generación de letras y la creación de acompañamientos musicales.

Mediante el aprendizaje automático, la IA puede analizar grandes volúmenes de música existente para identificar patrones y estilos, permitiendo luego generar música nueva que imite estos estilos o que combine elementos de varios para crear algo completamente único.

Asimismo, la IA puede ser utilizada para manipular y procesar voces, haciendo posible que una voz grabada cante en diferentes idiomas o con estilos completamente distintos sin necesidad de grabaciones adicionales.

Las voces de Drake y The Weeknd se utilizaron sin su autorización para crear una canción impulsada con IA. (Instagram)

Un caso emblemático de cómo la IA puede ser empleada en la producción musical es el de Gostwriter977, un usuario de TikTok que publicó un supuesto tema de colaboración entre Drake y The Weeknd, titulado ‘Heart on My Sleeve’.

Este tema, creado completamente con IA, capturó la atención de millones de usuarios en la plataforma TikTok y se extendió rápidamente por otras redes, convirtiéndose en un fenómeno viral. La popularidad del tema fue tal que incluso se planteó que podía llegar a participar en los premios Grammy.

Otro caso reconocido es ‘NostalgIA’, una canción creada con IA y popularizada en TikTok, que presentaba una supuesta colaboración entre Daddy Yankee, Justin Bieber, y Bad Bunny. Este tema cautivó a la audiencia de la plataforma, no obstante, Bad Bunny rechazó categóricamente la canción.