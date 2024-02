Cómo activar el modo “Super Alexa”

El dispositivo de Amazon puede mejorar su calidad de audio con el modo súper. (Amazon / Apple)

Alexa es mucho más que un asistente de voz al que se le pueden hacer preguntas o pedirle que apague las luces. El dispositivo de Amazon esconde diferentes secretos y uno de ellos es el modo ‘Super Alexa’, que permite otro tipo de interacción.

Al habilitar estas opciones, el dispositivo dará acceso a una serie de herramientas que pueden mejorar la experiencia del usuario en aspectos como el sonido y la seguridad.

Así que en caso de tener alguno de estos dispositivos en casa, esta recomendación que vamos a dar a continuación puede ser útil para interactuar de una manera diferente con Alexa y sus funciones.

Qué se puede hacer con el Modo Super Alexa

Antes de contar cómo se puede activar este modo, es importante entender qué tipo de funciones quedan habilitadas una vez se desbloquea, ya que esta opción permite personalizar aún más la configuración con el dispositivo, lo que brinda un mayor control sobre cómo se interactúa con Alexa en el hogar.

Mayor control sobre las integraciones y habilidades de Alexa:

Con el Modo Super Alexa, se puede ajustar la forma en que se interactúa con servicios de música, hogar inteligente y más, permitiendo aprovechar al máximo todas las capacidades del asistente de voz.

Opciones avanzadas de privacidad y seguridad:

El Modo Super Alexa también ofrece opciones avanzadas para proteger la información personal y mantener el hogar seguro.

Mejoras en la calidad del sonido y ajustes de audio:

Esta opción incluye mejoras en la calidad del sonido y ajustes de audio para optimizar la experiencia de escucha con el dispositivo, permitiendo disfrutar de un sonido nítido y claro en todo momento.

Actualizaciones y nuevas características:

El Modo Super Alexa está diseñado para adaptarse y crecer con el tiempo, lo que significa que pueden agregarse nuevas características y actualizaciones para mejorar aún más su funcionalidad en el futuro.

Cómo activar el Modo Super Alexa

Activar el Modo Super Alexa es un proceso sencillo que cualquiera puede realizar y que está disponible en cualquier dispositivo de Amazon, ya sea un Echo, Dot o Show, aunque es necesario hacer el proceso desde la app de Alexa en iOS y Android. Estos son los pasos a seguir:

Abrir la aplicación en el dispositivo móvil. Una vez dentro de la aplicación, buscar el icono de configuración o ajustes. Este icono nos llevará a la página donde se podrán personalizar las opciones del dispositivo Alexa. Dentro de la sección de ajustes, buscar la opción “Modo Super Alexa”. Esta opción puede variar según la versión de la aplicación, pero generalmente se encuentra en la sección de configuración de dispositivos. Activar el interruptor. En algunos casos, es posible que se pida que se confirme la selección para activar el Modo Super Alexa. Solo habrá que seguir las instrucciones en pantalla y listo.

Código Konami en Alexa

Otro secreto que guarda el dispositivo de Alexa es la posibilidad de activar el código Konami. Este es uno de los trucos más famosos en la historia de videojuegos. Hace tres décadas se usaba en juegos como Contra o Gradius para desbloquear contenido oculto o para obtener más vidas.

En Alexa hay una versión para todos aquellos nostálgicos que crecieron este secreto. Para activarlo hay que decirle lo siguiente al asistente: “Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, iniciar”.

En caso de hacer esto y no tener conexión a Wifi, el dispositivo dirá una frase que quizás algunos recuerden: “Modo Super Alexa activado, iniciando reactores en línea. Permitiendo sistemas avanzados en línea, descargando actualización, alto analizando ancho de banda, oh men parece que tu ancho de banda no alcanza”, una referencia a la nave Vic Viper del Gradius.

Este es un truco que funciona con otros modos. Por ejemplo, el ‘modo autodestrucción’, que es una broma para que el usuario detenga una bomba antes de que estalle, o el ‘modo bebé', que hace que el asistente llore como un niño pequeño.