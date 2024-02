Apple Vision Pro la rompe con los deportes: se podrán ver partidos de la NBA al mismo tiempo

Un usuario probó la aplicación para ver varios partidos de la National Basketball Association y al tiempo probar otras herramientas de los visores.

Hay disponibles más de 600 aplicaciones y juegos para aprovechar las capacidades de las gafas Apple Vision Pro, que según la compañía, son un lienzo donde las apps pueden escalar más allá de los límites de una pantalla tradicional.

El dispositivo tiene una interfaz de usuario tridimensional intuitiva en la cual los usuarios navegan con los ojos, las manos y la voz.

Según Cupertino, las experiencias espaciales pueden transformar cualquier habitación en un teatro personal para programas de televisión, películas y deportes. Y este es el caso de la aplicación oficial de la NBA.

Con la aplicación NBA en Apple Vision Pro, los fanáticos del baloncesto pueden transmitir hasta cinco juegos en vivo o bajo demanda simultáneamente y reorganizar fácilmente los juegos dentro de su espacio. (Apple)

Una plataforma muy completa que permite transmitir hasta cinco juegos simultáneamente, ver el estado de otros juegos y alternar entre opciones de transmisión e idioma.

Los fanáticos también pueden acceder a estadísticas avanzadas del partido, relacionadas con los equipos y jugadores en tiempo real desde una segunda pantalla.

La aplicación de la NBA causa furor en redes, por qué

La trasmisión habría incluido 33 juegos diferentes y al tiempo esta persona podía utilizar redes sociales como X

Muchos usuarios han publicado sus experiencias utilizando las nuevas Vision Pro, y esto incluye la app de la NBA, en la que uno de ellos incluso aseguró estar viendo 33 juegos al tiempo, mientras utilizaba la red social X y estaba atento a los datos de apuestas.

Otro internauta destacó que mientras tenía cinco transmisiones en vivo, también se encontraba enviando mensajes a sus amigos y navegando en la web.

Los fanáticos también pueden acceder a estadísticas de equipos y jugadores en tiempo real, ver el estado de otros juegos y alternar entre opciones de transmisión e idioma para cada juego, en vivo o bajo demanda. (Apple)

Pero las ambiciones de Apple no paran ahí y durante un encuentro que sostuvieron su CEO Tim Cook y Adam Silver, comisionado de la NBA, se dejó en evidencia que el objetivo es que visualizar partidos de la NBA en estos auriculares sea mejor que verlos en la propia cancha.

Según Silver,“ya se está buscando cómo incorporar” las cámaras necesarias para filmar Immersive Video en sus eventos, mientras que Cook, señaló que es muy importante que ligas como la NBA creen contenido para la realidad virtual, advirtiendo que hará que repensar la producción” de los deportes en directo.

Otras opciones de entretenimiento deportivo

La nueva aplicación MLB para Apple Vision Pro permite a los fanáticos personalizar la forma en que disfrutan del béisbol. (MLB)

Las Grandes Ligas de Béisbol también desarrollaron una aplicación (MLB) la cual sumerge a los usuarios en un estadio con una vista desde el terreno de juego y estadísticas de cada lanzamiento.

Además, está Red Bull TV, que muestra mapas de carreras en 3D junto con vídeos de alta calidad y entornos inmersivos.

Mientras que los fanáticos del fútbol pueden acceder al MLS Season Pass en la aplicación Apple TV, sede de la Major League Soccer.

Mientras que con las app compatibles de los principales servicios de cable, incluidos Charter Spectrum, Comcast Xfinity, Cox Contour, Sling TV y Verizon Fios, y emisoras deportivas, incluidas ESPN, CBS, Paramount+, NBC Sports, FOX Sports y UFC; los usuarios de Vision Pro siempre tendrán el mejor asiento de los mayores eventos deportivos en casa.

Los juegos también llegan en formas totalmente nuevas

Los visores de Apple tienen una aplicación que permite retransmitir pantallas de otros dispositivos

Las Vision Pro también se presentan como una revolucionaria plataforma que redefine la experiencia de juego, ofreciendo a los usuarios formas innovadoras de disfrutar de títulos tanto nuevos como clásicos.

Con la capacidad de ampliar los entornos de juego a través de la App Store, este dispositivo es compatible con controladores de PlayStation DualSense y Xbox.

Y mediante Apple Arcade, los jugadores tienen acceso a una biblioteca de más de 250 juegos sin anuncios ni compras adicionales, entre ellos destacan NBA 2K24 Arcade Edition, Sonic Dream Team y TMNT Splintered Fate.

Además, transforma la manera en que los juegos se experimentan, permitiendo una inmersión total gracias a su compatibilidad con juegos diseñados para aprovechar el entorno espacial.

Entre las opciones destacadas de Apple Arcade se incluyen Synth Riders, LEGO Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, junto a otros títulos como Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Bloons TD 6+, stitch., Patterned, Illustrated y Wylde Flowers.

Con Apple Arcade, los jugadores pueden acceder a un catálogo de más de 250 juegos en Apple Vision Pro, incluido Super Fruit Ninja. (Apple)

Mientras que más allá de Arcade, en la App Store Cupertino también introduce juegos con experiencias espaciales.

Desde los relajantes dioramas 3D de Loóna hasta la intensa acción de Void-X, pasando por la experiencia de patinaje realista de Skatrix Pro, la plataforma ofrece diversidad para todos los gustos y estilos de juego.

Además, su integración con la Mac App Store y aplicaciones como Steam a través de Mac Virtual Display, permite a los usuarios disfrutar de títulos como Lies of P y Baldur’s Gate 3 con un rendimiento óptimo y sin interrupciones.

Shainiel Deo, director ejecutivo de Halfbrick, destacó la emocionante oportunidad que Apple Vision Pro ofrece para redescubrir juegos icónicos como Jetpack Joyride y Fruit Ninja, ahora con una dimensión completamente nueva y experiencias inmersivas.