Google y Facebook, los sitios web más consultados en España durante 2023

Facebook e Instagram, de Meta, se posicionan como las redes sociales con más usuarios únicos en España. (infobae)

Con el cierre del año 2023, GfK DAM, el medidor oficial del consumo digital en España, ha revelado el ‘Wrapped Digital 2023′, el cual ofrece una panorámica detallada de las preferencias de navegación por Internet de los españoles. Este análisis muestra los sitios web y aplicaciones que más han capturado la atención de los usuarios durante todo el año.

David Sánchez, director del área de Soluciones Digitales en GfK, afirmó que: “Siguiendo la genial idea de Spotify de viralizar lo más escuchado en el año, presentamos lo más ‘navegado’ en 2023, datos esenciales que definen las tendencias de consumo digita en España”.

Las páginas web más visitadas

Entre las principales conclusiones extraídas, destaca que Google encabeza el ranking de las plataformas más utilizadas durante este 2023, con más de 38 millones y medio de usuarios únicos mensuales en España.

Este término hace referencia a la cantidad de individuos distintos que visitan un sitio web durante un mes. Cada usuario es contado una sola vez en el periodo de un mes, independientemente de cuántas veces visite el sitio.

En contraste, redes como Facebook y X evidencian una caída en sus cifras de usuarios únicos durante el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Le siguen YouTube, muy próximo a los 36 millones, y la mensajería instantánea más usada, WhatsApp, con más de 34 millones y medio de internautas. El resto del listado lo completan redes sociales como Facebook e Instagram y marketplaces como Amazon y Aliexpress.

Resalta especialmente el gran crecimiento de TikTok respecto a 2022, de más de un 21%. También, la estabilización e, incluso, decrecimiento de redes como Facebook (su consumo disminuye un 0,4% respecto al año pasado) y especialmente X, que cae un 7%.

El crecimiento de más del 20% destacó en el 2023. (GfK DAM)

Las redes sociales de Meta son las favoritas

Facebook y Instagram, ambas de Meta, lideran el ranking de redes sociales con más de 33 millones y casi 31 millones de usuarios únicos respectivamente. Están seguidas por X (antes Twitter) y TikTok, con una cifra cercana a los 21 millones de usuarios cada una. LinkedIn cierra la lista con más de 11 millones de usuarios.

Las mujeres son quienes más utilizan Instagram. (GfK Dam)

Popularidad de los sitios de viaje

A la cabeza del Top centrado en la categoría de Viajes, Booking.com ocupa el primer puesto con más de 11 millones y medio de usuarios únicos mensuales, los cuales hacen de ella la herramienta más intergeneracional, al recibir visitas por parte de todas las franjas de edad a partir de los 25 años.

Tripadvisor se posiciona como el segundo más utilizado, con una presencia significativa en usuarios mayores de 55 años, quienes lo prefieren en un 20% más en comparación con otros grupos etarios.

Detrás de Tripadvisor, Renfe, Airbnb y Skyscanner se establecen en el mercado, con 5 millones, más de 3 millones y casi 2,5 millones de visitantes únicos, respectivamente.

Booking.com se posiciona como la plataforma preferida en diferentes grupos de edad. (GfK Dam)

McDonald’s, un favorito de la generación Z

Burger King encabeza el mercado de las plataformas de delivery con 5,5 millones de usuarios mensuales, situándose como la favorita entre la Generación Z. Junto con McDonald’s, que registra 3.952.106 usuarios al mes.

Las plataformas de entrega de comida no solo destacan por sus números robustos, sino también por la diversificación de su audiencia. Just Eat sostiene un promedio de 3,9 millones de visitantes virtuales, con una presencia predominante del público masculino.

En contraste, Too Good To Go emerge como la opción predilecta para el público femenino. En el caso de Glovo, atrae mensualmente a 3.239.473 usuarios, resaltando especialmente entre los millennials, quienes muestran una afinidad un 85% superior a la del resto de la población.

Just Eat y Too Good To Go destacan con un público mayoritariamente masculino y femenino respectivamente, mientras Glovo es el favorito de los millennials. (GfK)

Este auge en el uso de aplicaciones de comida preparada refleja una tendencia clara de consumo que se alinea con el estilo de vida contemporáneo.

Las preferencias muestran como la conveniencia y la rapidez son elementos valorados por distintas generaciones, aunque con variaciones específicas en cuanto a gustos y tendencias entre los distintos grupos demográficos.