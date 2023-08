Esta es la mejor forma para saber cuando el micrófono del celular está activo y nos escuchan

Las aplicaciones maliciosas espían a los usuarios excediendo sus permisos. (Pexels)

Los usuarios de Android seguramente han identificado que en algunos momentos en la parte superior de su celular aparece una luz verde, cerca al ícono de batería. Este pequeño símbolo tiene un significado muy importante en la privacidad de los usuarios, porque ayuda a identificar cuándo el micrófono o la cámara están siendo usados por una aplicación.

Este indicador visual fue introducido en Android 12 en 2021, por lo que la mayoría de dispositivos actuales cuentan con esta función. A primera vista podría pasar por alto, pero detrás de su simplicidad hay una herramienta que le permite a los usuarios tener un gran control de su privacidad.

Luz verde para cuidar nuestra información

La función de la luz verde tiene un objetivo preciso: notificar cuando una aplicación está haciendo uso de los sensores de su dispositivo, en particular la cámara y el micrófono. Este pequeño ícono actúa como un símbolo de advertencia y sirve para evaluar una posible situación de riesgo.

En la actualidad, las apps que utilizamos piden una gran variedad de permisos para funcionar, por lo que muchas veces no tenemos claro si alguna plataforma puede acceder a la cámara o al micrófono, cuando en realidad no lo necesita porque no hace parte de sus funciones, como puede ser el caso de una aplicación bancaría o una linterna.

De esta manera, la luz verde nace como una respuesta directa a los temores que hay sobre las aplicaciones maliciosas o el software espía, que pueden estar operando en segundo plano, recopilando datos y observando sin nuestro conocimiento.

No obstante, no todas las ocasiones en las que la luz verde se enciende son motivo de alarma. Muchas aplicaciones legítimas requieren acceso a la cámara o al micrófono para ofrecer servicios autorizados, como las videollamadas o la grabación de voz. Las plataformas de mensajería, como WhatsApp, son ejemplos clave de plataformas que utilizan estos sensores de manera necesaria, lo mismo sucede cuando estamos en una llamada o tomando una fotografía.

Este ícono se ha convertido en un recordatorio visual de que nuestras acciones deben estar protegidas, que las aplicaciones tienen límites en los permisos que pueden pedir y que el acceso a la privacidad debe ser estar bajo el control del usuario.

Cómo quitar los permisos a una aplicación

Para aquellos que buscan un mayor control sobre las aplicaciones y sus accesos, Android ofrece opciones de administración de permisos. Los usuarios pueden ajustar las configuraciones de privacidad para decidir cuándo una aplicación puede acceder a los sensores, brindando así un nivel adicional de personalización y seguridad.

Para retirar o verificar los permisos que están teniendo las plataformas instaladas en nuestro celular debemos ir a Ajustes, luego a Aplicaciones o Administración de aplicaciones (según la marca del teléfono) y finalmente en Administrador de permisos ver qué apps están teniendo acceso a nuestra cámara y micrófono.

Después de quitarle los permisos, es fundamental realizar un escaneo del celular usando algún antivirus o a través de Play Protect en Google Play Store, de esta manera sabremos si el teléfono ha sido vulnerado o está en riesgo y qué acciones debemos tomar al respecto para no perder el control de nuestros datos.

Así podremos gestionar personalmente la situación y en caso de tener dudas de una aplicación, limitar sus acciones o darnos cuenta de que alguna está sobrepasando nuestra privacidad.