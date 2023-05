Usuarios de iPhone, iPad y Mac pueden ver conciertos exclusivos en vivo con Apple Music Live

Apple Music Live transmite conciertos en vivo para los usuarios de Apple Music.

La aplicación de música para los dispositivos de Apple tiene una sección especial para contenido en vivo llamada “Apple Music Live”, la cual entrega contenido exclusivo como entrevistas y clips de video con la función de Audio Espacial.

Durante su debut en el año 2022, Apple Music Live contó con la presencia del cantante Harry Styles en su transmisión en vivo, quien en ese momento se encontraba promocionando el lanzamiento de su nuevo álbum “Harry’s House”.

Billie Eilish, Lil Durk, Luke Combs, Alicia Keys, Wizkid y Mary J. Blige tuvieron también presentaciones públicas en diferentes partes del mundo para promocionar su música y generar contenido en colaboración con Apple.

La segunda temporada de Apple Music Live empezó con una presentación de Ed Sheeran en Londres.

Ahora, en 2023, Apple Music Live inició su segunda temporada con la presencia de Ed Sheeran, el artista inglés de 32 años de edad quien se presentó en el teatro Eventim Apollo de Londres. Si bien no se hizo el streaming del concierto, los usuarios pueden acceder a la experiencia en vivo desde cualquiera de sus dispositivos con acceso a Apple Music e incluso Apple TV+.

Aunque esta iniciativa lleva solo dos años en realización, Apple lleva organizando presentaciones en vivo desde el año 2007 pero con un nombre distinto: iTunes Festival.

A diferencia de su versión actual, en la que presentan a un artista invitado por emisión, en los festivales de música auspiciados por la empresa se presentaban decenas de cantantes y bandas durante 30 días en la aplicación iTunes.

Las entradas a estos eventos eran entregadas a los clientes de Apple de manera gratuita por medio de concursos.

Lista de artistas que aparecen en la sección de Apple Music Live de Apple Music.

Flo Rida, Calvin Harris, Oasis, David Guetta, Keane, Plan B, Artic Monkeys, Linkin Park, My Chemical Romance, entre muchos otros, estuvieron presentes en esa época.

Años después de su primer lanzamiento, en el año 2015, el festival de Apple redujo su duración y pasaron a ser eventos de 10 días. Además, con el lanzamiento de su plataforma “Apple Music” se decidió renombrar la organización para pasar a ser “Apple Music Festival”.

Durante los dos años que duró esta experiencia se presentaron entre dos y tres artistas cada día como Charlie Puth, Ellie Goulding, One Direction, The Chemical Brothers, The Weeknd, Pharrell Williams, Elton John, Robbie Williams y muchos más.

Luego del año 2016 no se volvieron a organizar presentaciones en vivo de artistas hasta el año 2022, con el formato que se conoce actualmente.