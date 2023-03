Twitter permitirá que los usuarios escondan que están pagando Twitter Blue

Los que pagan la suscripción pueden editar el contenido que publican o tener mayor relevancia. (Unsplash)

Recientemente, Twitter lanzó a nivel mundial su servicio de suscripción, que otorga varios beneficios para mejorar la experiencia de uso de la red social, y uno de ellos es la verificación de la cuenta, algo que podría ocultarse en un futuro.

Según Alessandro Paluzzi, reconocido filtrador de información de esta aplicación, la plataforma está trabajando en una opción para que los suscriptores elijan si quieren mostrar o no la insignia azul. Esta opción haría parte de un paquete de novedades destinadas a gestionar los beneficios que entrega el servicio premium, que tiene un costo de 8 dólares al mes al comprarse por la página web y de 11 dólares desde App Store y Google Play Store.

De momento esta función está en desarrollo y no se sabe cuándo llegará, teniendo en cuenta que Twitter anunció que a partir del 1 de abril quienes no paguen la suscripción ya no tendrán acceso a la verificación, a pesar de haberla tenido durante años.

Quitar la verificación o no

Desde el nacimiento de esta etiqueta, se convirtió en un signo de distinción y de oficialidad en la red social, a la que acceder era necesario cumplir con varias condiciones como relevancia de la cuenta y el número de seguidores.

Pero tras la llegada de Elon Musk, la verificación tuvo un acceso rápido con la inclusión de Twitter Blue. En su primer lanzamiento se generó una gran polémica porque muchas cuentas se aprovecharon de poder tenerla solo pagando ese dinero y empezaron a usarla para modificar los perfiles, suplantando la identidad de cuentas oficiales para difundir información falsa.

Esto obligó a que la aplicación pausara la suscripción y tuviera que crear una distinción por colores para que los usuarios supieran si se trataba de un medio de comunicación, una organización gubernamental o una persona pagando el servicio premium.

Paralelo a ese problema, el hecho de tener la verificación azul se ha convertido en un disparador de toxicidad porque aquellos que no pagan critican a los que sí lo hacen, debido a los beneficios que obtienen, como mayor relevancia en sus publicaciones y respuestas y la opción de editar o rehacer tuits.

Sin embargo, la posibilidad de ocultar la etiqueta podría motivar a algunos a pagar la mensualidad para disfrutar de esas herramientas adicionales, pasando desapercibidos para aquellos que les molesta que lo hagan.

Es importante tener en cuenta, que el pago de la suscripción no garantiza el acceso a la verificación, ya que para obtener la insignia azul el perfil debe someterse a un proceso de verificación.

El trámite incluye un estudio sobre el contenido publicado, que no debe tener manipulación de información o spam. Además, el nombre de usuario y la foto de perfil no pudo haber sido cambiada recientemente o tener signos de ser engañosa, por lo que la aplicación tiene el derecho de quitar esa etiqueta en caso de encontrar un incumplimiento de las reglas.

Twitter responde con un emoji ofensivo a los usuarios

Con la llegada de Elon Musk, como CEO de Twitter luego de su compra en los últimos meses del año 2022, la compañía inició una reestructuración en la que se incluyó el despido de cientos de trabajadores de todas las áreas, incluido el departamento de relaciones públicas, encargado de hablar con la prensa mundial.

Por esto, actualmente todos los correos electrónicos que se envían a la cuenta oficial de prensa de Twitter “press@twitter.com”, independientemente del motivo que sea, generan como respuesta automática el emoji “poop” o “caca”, sin un texto adicional o información del remitente.

El emoji de caca es enviado por el correo oficial de prensa de Twitter como respuesta a los mensajes reciben por parte de los usuarios. (Infobae)

El mensaje en respuesta a todos los correos que se reciban en el email oficial de prensa en Twitter fue anunciado por un corto mensaje en su cuenta oficial: “press@twitter.com ahora genera respuestas automáticas con el emoji de caca”.

Infobae pudo confirmar que esta afirmación es cierta luego de recibir un mensaje de la dirección “press+noreply@twitter.com” como respuesta a un correo enviado minutos antes.