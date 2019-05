Sin embargo, para Carr el destino de las redes sociales es una incógnita. "Si bien hay unas 11 mil personas que no sabemos quiénes son pero que conforman una pata positiva en la Red Solidaria no se puede saber hacia dónde va todo esto. Como en cualquier actividad solidaria hemos tenido malas noticias. No nos pasó a nosotros pero sabemos que en las redes hay gente oscura, hay casos de grooming (acoso a menores en las redes). Repito: no nos tocó a nosotros pero sabemos que esas cosas pasan", sostiene.