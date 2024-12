Parricidio en un country de Berazategui: cómo sigue el adolescente que se disparó tras el crimen

Un nene de 14 años mató a su papá e hirió a su hermana y a su mamá

Dos días pasaron del parricidio en el country Fincas de Hudson de Berazategui, seguido del intento de suicidio del adolescente de 14 años que asesinó a su padre y baleó a su madre y su hermana. Mientras la Justicia intenta establecer los motivos que lo llevaron a disparar contra su familia, el menor permanece internado en terapia intensiva.

El padre de la familia fue identificado como Ramiro Rotelo, de 49 años, quien murió en el acto tras recibir un disparo a la altura del pecho. Su cuerpo fue encontrado tendido en el suelo del comedor, ubicado en la planta baja de la vivienda del lote K20. Ruth Semeszczuk (48), madre de la familia, fue encontrada en la vereda del domicilio, con un disparo en el abdomen. La hija menor de la pareja, de 8 años, también resultó herida al ser rozada por una de las balas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Día, el adolescente continúa internado en terapia intensiva, en estado crítico. El domingo por la mañana, tras la balacera, el menor se dirigió al baño de la planta superior y se disparó en la cabeza.

Una vez que la Policía Bonaerense llegó al lugar del hecho, todos los heridos fueron trasladados por el SAME al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Ahora, la Justicia dispuso la presencia de una consigna policial dentro del centro de salud y sigue de cerca la evolución del hijo mayor de la familia Rotelo.

Ramiro Damián Rotelo, el hombre asesinado por su hijo de 14 años en Barazategui

La causa es investigada por el fiscal de menores Federico Weinstein, quien aún no pudo establecer una hipótesis sobre lo sucedido. La carátula del expediente es homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma y tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma en dos hechos. Por esto mismo, la expectativa está puesta en lo que pueda llegar a declarar Semeszczuk, quien se convirtió en un testigo clave para las autoridades. La mujer se recupera favorablemente de la cirugía a la que fue sometida horas después del hecho. De igual forma, se encuentra fuertemente sedada.

De esta manera, si no sufre complicaciones, se espera que pueda declarar en dos o tres días, tal como precisó una fuente del caso a Infobae. La hermana herida, por su parte, solo sufrió un roce de bala.

Mientras tanto, el fiscal buscará el testimonio de los tíos o abuelos del menor, con el objetivo de conocer un poco más sobre el adolescente. A pesar de que se sospecha que el menor podría padecer un trastorno psiquiátrico, ya sea diagnosticado o no, hasta el momento no existen documentos ni testimonios que respalden esta teoría. Por otro lado, no hay cámaras de seguridad dentro de la vivienda, por lo que reconstrucción de lo sucedido dependerá de Semeszczuk.

La tranquilidad del domingo se vio interrumpida por varias detonaciones. Así, el pánico se desató entre los vecinos, quienes al escuchar los disparos comenzaron a llenar de mensajes el grupo de WhatsApp del country Fincas de Hudson. “¿Por favor, vecinos, qué pasó? Están todos a los gritos, escuché tiros, ¿alguien sabe algo? Estoy acá en el K21″, relató una mujer en uno de los audios, a los que accedió este medio. En otro mensaje, otra vecina alertaba: “Por favor, llamen a la Policía, hay una persona armada, y mató a la familia”.

Otra vecina relató: “Es enfrente de casa, yo estoy enfrente de los K13. Hay un chico que se volvió loco y empezó a los tiros, mató a la familia, la madre está con heridas de bala en el medio de la calle, métanse todos adentro y llamen a la Policía”. La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal Christian Granados, quien, al descubrir que el presunto autor era un menor inimputable, trasladó el caso al fuero de menores.