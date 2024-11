Comienza el juicio contra los tres acusados de darle un tiro en la nuca a una adolescente para robarle el celular

Lara Valentina Fernández tenía 17 años cuando le dispararon en la nuca para robarle el celular

“El dolor de hoy es peor que el del primer día”. La que habla con Infobae es Laura, la mamá de Lara Valentina Fernández, la adolescente de 17 años que fue asesinada cuando festejaba la llegada del 1° de enero de 2022 junto a sus amigos en el partido de Lomas de Zamora. Casi tres después, este miércoles, desde las 8, la mujer estará frente a frente ante los tres acusados por el homicidio de su hija, en el inicio del juicio por el crimen de la menor.

Se trata de Cristian Maidana, Alan Benjamín González y Leandro Nicolás Strassera que llegan imputados por homicidio en ocasión de robo y serán juzgados por el Tribunal Oral Criminal N°5 de Lomas de Zamora. “Son cuatro los involucrados en el hecho, pero el último era menor cuando ocurrió”, aclaró Ulises Cappelleri, el abogado de la mamá de la víctima. Ese proceso penal se dirime en la Justicia de Responsabilidad Juvenil del distrito.

Además, dos de los integrantes de la banda también enfrentan otros cargos durante el debate oral. González llega acusado de otro homicidio cometido en el partido de La Matanza y ocurrido un mes después del asesinato de la adolescente. Mientras que Strassera está imputado por un robo en poblado y en banda cometido en Avellaneda.

Lara hoy tendría 20 años. Le arrebataron la vida en el cruce de las calles Olmos y Homero, en la localidad de Parque Barón. La víctima se encontraba junto a su grupo de amigos cuando los asaltantes la sorprendieron para robarle el celular. En este contexto, intentó resistirse. Pero la violenta respuesta de los sospechosos fue golpearla con la culata del arma y, luego, dispararle en la nuca.

El crimen de Lara ocurrió en la localidad de Parque Barón, en Lomas de Zamora, durante la madrugada del 1 de enero de 2022

La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Llavallol, ubicado a unos 6 kilómetros de la escena del hecho. Sin embargo, llegó sin vida al centro de salud.

Desde entonces, comenzó una investigación que encabezó la fiscal Mariana Monti y que llevó a los acusados a juicio. Ahora, dos años y 10 meses después, la mamá de la víctima espera obtener en los tribunales de Lomas de Zamora una pena justa para los imputados del crimen de su hija.

Para Laura, fueron meses de una espera marcada por la ansiedad. Aunque se mantuvo fuerte durante la conversación con Infobae, admitió que convive con un dolor que jamás sanará.

“El dolor de hoy es peor que el del primer día”, admitió Laura antes de que comience el juicio

“Llegó el día. Nunca voy a cerrar esta etapa, pero necesito que los detenidos tengan una condena”, señaló.

El primer sospechoso en caer fue Maidana. Y Laura contó en detalle cómo: “Se tomó un taxi para escapar y el conductor después vio las publicaciones, las fotos, todo y lo reconoció. La Policía lo fue a buscar el mismo día. Fue él quien aportó los nombres del resto”.

El segundo detenido fue González, quien está involucrado en otro homicidio posterior. “Había estado prófugo y cometió un hecho aberrante más en González Catán”, refirió la mujer. Según precisaron las fuentes consultadas por este medio, en marzo de 2022 al sospechoso “lo encontraron mientras trabajaba como changarín en el Mercado Central de Buenos Aires”.

Lara estaba festejando Año Nuevo con sus amigos cuando fue asaltada

Strassera estuvo prófugo durante más tiempo. Incluso, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos para encontrarlo. Sin embargo, lograron apresarlo en mayo de 2023, después de que asaltara a un joven en Avellaneda. “Había dado mal su nombre y su apellido en la comisaría”, manifestó Laura.

“Después está el que era menor en 2022, con lo cual era inimputable porque tenía 15 años”, se lamentó la madre de la víctima, quien aseguró anhelar “insistentemente la baja de imputabilidad”. Y, con bronca y dolor, explicó: “No estoy de acuerdo con algunas leyes. Si un pibe de 14 o 15 años sale y le quita la vida a alguien, creo que tendría que ser juzgado como un mayor porque es consciente de lo que hace”.

La adolescente llegó sin vida al hospital Municipal de Llavallol

Y continuó: “La justicia tiene que cambiar, pero tiene que ser un cambio urgente. Los detenidos siempre tienen muchos más derechos que las víctimas. Si a una persona la hacés estar 10 años presa porque mató a alguien, pero sale y lo vuelve a hacer, esos años no le sirvieron. Le tenés que dar 20 o 30. La ley también tiene que brindar educación”.

Además, Laura se refirió a la inseguridad que se vive en el conurbano bonaerense y expresó: “Me tocó a mí, pero hay un montón de homicidios y, lamentablemente, va a seguir habiendo porque la Provincia, en materia de seguridad, es un asco, lamentablemente. Acá un patrullero pasa cada tres días”.

"Me cayó la ficha de que no la voy a ver nunca más", lamentó su madre

“Al principio, me hice la idea de que mi hija iba a volver en un tiempo. Pero ahora, me cayó la ficha de que no la voy a ver nunca más”, se sinceró la mamá de Lara a horas de que comience el juicio contra los hombres acusados de matar a su hija por un celular.